Cuál era el comportamiento de Sara Sosa que más triste tenía a José José: Laura Núñez lo reveló

Sarita Sosa le dijo a José José que hablaba con Dios y que tenía cáncer de mama (Foto: Instagram @sari_sosa)

Laura Nuñez, ex asistente de José José, anunció que su hija Sarita Sosa lo engañó diciéndole que hablaba con Dios, a lo que el cantante creyó hasta que se dio cuenta que su hija sufría de una mitomanía que lo ponía triste, pues no podía ayudarla.

En entrevista con el programa Ventaneando, Nuñez contó sobre una ocasión en la que Sarita montó un engaño con unos peces. “Le dijo que hablaba con Dios y que se lo iba a demostrar en la casa, viendo cómo los peces le contestaban. Pero ella ya había puesto comida, le pedía que cerrara los ojos y la aventaba, con eso obvio que se emocionaban. Lo llevaba al muelle y le hacía creer que hablaba con Dios”, aseguró.

Sin embargo, Laura dijo que Sara Salazar -madre de Sarita- le habló por teléfono para contarle que le mentía a su padre y que escondía la comida junto al jabón donde se lavan los trastes.

“Él llega a México orgulloso de un milagro de su hija. Me lo platica y lo empezó a platicar con los amigos y obviamente le decían ‘qué increíble’. En ese momento, cuando terminamos la reunión, le dije me da mucha pena pero me llamó Sarita y me dijo que tu hija te estaba engañando”, recordó Nuñez, quien aconsejó al intérprete de El Triste esconder la comida para dejarla en evidencia.

José José pasó sus últimos años al lado de Sara Salazar y Sarita Sosa (Foto: Instagram @josejoseoficial)

Cuando José José volvió a su casa, le confirmó que al esconder la comida no le pudo demostrar nada y que se veía molesta. “Pero ¿qué quieres? Es mi hija, ¿qué puedo hacer?”, la defendió el cantante, aunque confesó que se sentía angustiado por la mitomanía de su hija que se estaba saliendo de control.

“No podía con la mitomanía de ella, había dicho que tenía un cáncer de mama. Y decía que se le fue de las manos. Le dio tristeza saberlo y comprobarlo”, contó Laura Nuñez.

Recientemente, la ex asistente del cantante respondió a la entrevista que dio Sarita al programa Suelta la Sopa, donde habló sobre la acusación que se hizo en su contra en la que se decía que había secuestrado al cantante meses antes de que muriera y se lo había llevado sin el consentimiento de sus otros dos hijos a Estados Unidos.

Laura Núñez asegura que José José pudo comprobar que Sarita le mentía (Foto: Instagram /@lauranunezoficial)

Ante ello, la amiga de José José le pidió publicar las pruebas de que su papá le pide que vaya por él, pues “estaba perfectamente atendido, se han llevado pruebas, estaba en el mejor hospital, con el mejor médico”, declaró al programa De Primera Mano.

La polémica que rodea a Sara Sosa tiene que ver con que no tomara en cuenta a sus medios hermanos para este traslado, además de que no les llamó cuando la salud de José José estaba más deteriorada. “Vámonos más atrás, ¿por qué no llamó a sus hermanos cuando estaba grave?”, mencionó Laura Núñez.

En dicha entrevista, Sarita relató los últimos momentos de El Príncipe de la Canción. “Vio un atardecer precioso y la gente que conoce a mi papá sabe que él era fanático de los atardeceres. Decía: Mira como pinta Jesús”, por lo que ella aseguró que habló con Dios en ese momento para pedirle por su padre: “Lo que me responde Dios en el espíritu fue: los mejores atardeceres los va a ver conmigo”.

