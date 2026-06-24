Colombia

Fuerte sismo de 7,5 en Venezuela sacude a Colombia y se siente en Bogotá

El temblor se registró a las 5:05 p. m. (hora de Colombia) y generó alarma en varias regiones del país

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En Los Santos no se reportaron heridos ni afectaciones de consideración en infraestructuras - crédito Infobae
El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en Bogotá y otros puntos del país, según reportes de medios locales - crédito Infobae

Diversos medios reportaron un evento sísmico de magnitud estimada en 7,5, ocurrido a 156,8 kilómetros de distancia en territorio venezolano. El sismo se sintió con fuerza en Colombia, incluyendo la ciudad de Bogotá.

En desarollo..

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