“Si alguien dejó morir a José José fue Sara”: Marysol Sosa acusó a su hermana de no transferir dinero para quimioterapia del cantante

José José fue llevado a Miami por su hija menor Sarita, quien no permitía el contacto con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa (Foto: Instagram)

A más de un año del fallecimiento de José José, su familia continúa enfrascada en rencillas, dimes y diretes, pues a la fecha no se ha esclarecido del todo en qué circunstancias falleció el cantor y cómo fue su agonía bajo el resguardo de su hoy viuda Sara Salazar y la hija que procrearon ambos . Y ahora es Marysol Sosa quien volvió a escandalizar en las redes sociales a causa de su estado de salud y por los señalamientos que ha proferido en contra de su hermana menor, Sara Sosa Salazar.

Y es que Marysol acudió al programa Ventaneando donde platicó aspectos de los cuidados de la salud de su famoso padre, toda vez que “Sarita” declaró recientemente que al recordado príncipe de la canción no le habían provisto de la mejor atención médica en sus últimos años.

Durante la entrevista en el programa vespertino de espectáculos de TV Azteca, Pati Chapoy mencionó que Sara Sosa no tuvo el cuidado adecuado para que la salud del fallecido patriarca continuara estable cuando fue tratado por el cáncer de páncreas, una de las afecciones que deterioró su calidad de vida y más tarde lo llevó a la muerte.

En 2020, Marysol Sosa se convirtió en madre del que hubiera sido el primer nieto del cantante (Foto: Instagram de Marysol Sosa)

Marysol Sosa reforzó esta idea y narró cómo sucedieron las cosas: “Confiamos en ella en reacción directa cuando estaba con mi padre. Y al querer que salga y decir que ‘es que él no tuvo nada’. De antemano, les traemos todo un certificado donde viene todo el historial de mi padre en cuanto inició en el Instituto Nacional de Nutrición hasta el día. Precisamente hasta el final del documento dice y pues el señor, digamos que se fue porque ya no regresó a hacer los seguimientos que necesitaba”, puntualizó la también hija de Anel Noreña.

Ante esta aseveración, fue la titular del programa quien se aventuró a decir que fue Sara Sosa quien verdaderamante dejó a su padre a la deriva, provocando su consecuente muerte:. “Su hija no continuó en Estados Unidos el tratamiento y si alguien dejó morir a José fue ella”.

Pati Chapoy fue incisiva al señalar la culpabilidad de Sarita Sosa en la falta de seguimiento a la salud de su padre (Foto: Ventaneando (captura de pantalla)

Marysol secundó la aseveración de Pati y platicó que se enteró que el doctor que atendía al cantante de La nave del olvido, un día antes de que falleciera acudió con ella para decirle que su tratamiento iba muy bien y que después de dos meses podría hacer lo que quisiera; sin embargo, Sara Sosa se lo llevó sin cuestionar al médico ni platicar con él del tema.

José José pasó sus últimos años al lado de Sara Salazar y Sarita Sosa (Foto: Instagram @josejoseoficial)

“Ella menciona que no tenía atención José, cuando la primera que le negó la atención a su padre fue ella. Porque cuando nos dicen que, desgraciadamente nos dan la noticia que es cáncer lo que tiene, y que se tienen que iniciar ya la quimios, se le llamó inmediatamente a Sara y le dice José ‘deposítame porque me tienen que empezar mi primera quimio’ y ella le niega su propio dinero”, narró Laura Núñez, quien fuera la asistente personal del cantante a través de los años y también acudió al foro de Ventaneando.

Fue así que Núñez se vio en la necesidad de disponer de su propio dinero para atender a José José y empleó para ello su tarjeta de crédito para que se pagara el tratamiento: “Esta niña con la mano en la cintura le dice a su papá que no. Yo le quito el teléfono a José y le digo ‘¿cómo que le niegas el dinero a tu papá?’ Y empezamos a levantar la voz, ella me dijo ‘es que voy a descompletar lo del enganche de mi casa’, entonces yo le dije ‘estás muy mal, primero está la salud y además es el dinero de tu papá, no te lo está pidiendo prestado”, reveló.

