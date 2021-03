Mimí regresó a su programa de TV Azteca tras su contagio de COVID-19: qué dijo sobre la enfermedad y Carmen Muñoz

La integrante de Flans recibió su diagnóstico positivo hace casi 3 semanas (Foto: Twitter @MimiContigo)

Tras casi tres semanas de ausencia de la televisión, Mimí volvió a presentarse en su programa Mimí contigo, el cual tuvo que abandonar a sólo cuatro días de su estreno a través de la pantalla de TV Azteca.

Y es que la integrante de Flans recibió su diagnóstico positivo a COVID-19 en la misma semana en que debutó como conductora del talk show vespertino al cual regresó la tarde de este martes 23 de marzo entre muestras de cariño y agradecimientos.

Mimí reveló que con su reincorporación al programa que lleva su nombre, se refrescará la emisión con nuevas secciones y otros formatos, con lo que buscará mantener o deseablemente superar los niveles de audiencia que logró su colega Carmen Muñoz, quien la suplió durante su convalecencia de la enfermedad provocada por el coronavirus.

Luego de convivir con Mimí, quien al día siguiente anunció su contagio, Alejandra Guzmán también dio positivo (IG: laguzmanmx)

La cantante de temas como No controles y Las mil y una noches se encuentra también ante el reto de hacer frente a la competencia que representa el programa de Imagen Televisión Acércate a Rocío, conducido por Rocío Sánchez Azuara, que constituye su competencia directa toda vez que se trata de un formato similar y se transmite a la misma hora que la emisión de Azteca Uno.

A su regreso al show y ya con un resultado negativo de la enfermedad, Mimí se mostró conmovida y así dio la bienvenida a esta nueva etapa: “Vuelvo agradeciendo a todo mi equipo de trabajo, agradeciendo a esta niña, porque esta niña estuvo conmigo, ella me cuidó, ella me apapachó, y no hay nada más duro que la soledad, gracias por cuidarme”, dijo refiriéndose a una mujer apodada Chiquis, presumiblemente su asistente, que apareció entre el staff, con cubrebocas.

Mimí destacó que por las características del padecimiento, ahora que ya dio negativo puede valorar que se trata de una enfermedad que se vive en solitario, por lo que se sintió afortunada de contar con el apoyo de sus allegados que se mantuvieron al pendiente de sus cuidados.

Con la participación de Carmen Muñoz, el programa logró superar la audiencia de "Acércate a Rocío" (Foto: Instagram @mimicontigo @rocio_sazuara)

“Yo no podía ni siquiera levantar un vaso de agua, ella estuvo conmigo, me apapachó, pero sobre todo es esta parte del cariño, de repente le dije yo un par de noches a Chiquis: ‘por favor duerme conmigo, porque tengo miedo, porque no me puedo levantar’ y ella dice que de repente yo en la noche me despertaba y ella me ponía la mano en el brazo y yo me calmaba”

Y es que los embates de la enfermedad le hicieron valorar también a su familia, de quien dijo recibió un apoyo aun sin poderla ver: “Para mí lo más duro de todo esto fue escuchar a mi mamá y a mi papá llorar por la incertidumbre, pero llorar por no poder estar conmigo, mi papá me llevó unos frijolitos que me cocinaron. Desgraciadamente tuvo que estar afuera de mi casa, yo adentro, mi papá lloraba porque no podía entrar, mi mamá lloraba todos los días porque no podía estar con su hija”, destapó.

Con nuevas secciones, el programa buscará remontar sus niveles de audiencia (Foto: Twitter @MimiContigo)

Esta es una enfermedad solitaria, dura, ruda, pero al final del día este es un programa de esperanza, hoy estamos festejando la vida, estamos festejando que se puede. Si ustedes conocen a alguien, si tienen a un familiar, un vecino, llévenle una sopita si sabe que están solos, háblenles por teléfono. Mis amigas me llevaron comida todos los días, me llevaban postres, cositas, me apapacharon, pero sobre todo estuvieron ahí

Antes de dar inicio a las nuevas secciones del programa -recetas de cocina presentadas por el chef Iker, participante de MasterChef México 2021 y una sección de espectáculos de Memo Martínez-, Mimí agradeció a la empresa y a la colega que la suplió.

“Gracias a TV Azteca, gracias a mi adorada Carmen que me cuidaste el changarro, gracias a mi familia, a mis amigas, gracias a ustedes, aplauso”, finalizó la conductora que aseguró haber regresado “con todo”.

SEGUIR LEYENDO: