Mimí de Flans reapareció en su programa: cómo sigue tras su contagio de COVID-19

Mimi reapareció en su programa al recuperarse del COVID-19 (Foto: Twitter / @MimiContigo)

Después de informar que salió positiva al COVID-19 y dejar la batuta de la conducción de su programa a Carmen Muñoz, Mimi se enlazó en su programa “Mimí contigo” para afirmar que se está recuperando del virus y espera que le den luz verde de regresar la próxima semana, pese a que en un principio pensaba hacerlo el pasado 14 de marzo.

“Con la novedad de que la próxima semana me dan chance de regresar. Con muchos veintes que me han caído”, relató la integrante de Flans.

La cantante escuchó algunos de los mensajes de sus seguidores por redes sociales y les agradeció haberla acompañado durante estas semanas.

“A la distancia se siente diferente este apoyo, se siente muy emocionante saber que la gente está. No voy a acabar de agradecerte a ti lo bella, talentosa y lo que has hecho por mí, el cariño de compañeras lo agradezco de corazón”, le dijo Mimí a Carmen Muñoz desde la sala de su casa.

La siguiente semana, Mimí espera volver al foro de Tv Azteca (Foto: Twitter / @MimiContigo)

Sin haber terminado la primera semana de estreno de “Mimí contigo”, en donde tuvo como invitados a Enrique y Alejandra Guzmán, la conductora afirmó en redes sociales que tras realizarse un test dio un resultado positivo:

“¡Chicos de mi corazón! Y sí, salí positiva al Covid. Justo anoche tenía yo una duda porque una persona muy cercana a mí salió positiva. Me hago la prueba y hoy en la mañana me avisan que soy positiva”, escribió.

Afortunadamente para ella, los síntomas no fueron tan graves aunque sí presentó pérdida del olfato. Sin embargo, aseguró sentirse con buen ánimo.

“Me siento, gracias a dios, perfecta. Porque mormada siempre estoy, pero me siento perfecta. No he tenido calentura, no he tenido dolor de cabeza. ¡Gracias, dios!”.

Información en desarrollo