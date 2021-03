“No soy víctima, jamás”: Niurka habló en “Mimí Contigo” de su parte más vulnerable

Niurka se siente vulnerable al no ser necesitada por sus hijos (Foto: Twitter / @MimiContigo)

Niurka descubrió que la vida se trata de retos y asegura que aunque puede ser conocida como una mujer de carácter y escándalos, es solo una parte que esconde su vulnerabilidad, miedos o paranoias, por lo que en su visita al programa Mimí contigo se sinceró sobre su papel como mamá y cómo apoya a su hija tras el retiro de sus implantes.

“Yo no soy víctima, jamás. Al contrario, luché y sobreviví. En las épocas de escándalo me robaron todos mis miedos, es una de las cosas más valiosas que tiene un ser humano porque hace que seas prudente, que pienses las cosas antes de decirlas, que seas tolerante, hace que te detengas a pensar qué hacer. Me arrebataron y me quitaron la parte inocente, frágil y vulnerable”, admitió la actriz a la conductora Mimí.

Por ahora, confiesa que su único miedo es no poder estar cuando sus hijos la necesiten. Es hablar de su familia lo que la hace llorar frente a las cámaras, porque se siente orgullosa que les dio el derecho a equivocarse, a decidir, a romper las reglas, a ser independientes y no parecerse a nadie sino ser ellos mismos, algo que a ella le enseñó su difunta madre.

“Lo más importante es entender que todos los seres humanos son iguales. Ni el dinero, la abundancia, preparación o estudios, o que hayan nacido con una torta bajo el brazo, marca la diferencia. Todos los seres humanos tienen derechos, dolor, hacen popó, ríen, lloran, se equivocan, triunfan, se arrepienten y son vulnerables. Ellos tienen amigos de todos los tipos por eso”, añadió.

Niurka se mudó a Mérida después que sus hijos le pidieron que invirtiera tiempo en ella misma (Foto: Instagram de Niurka)

La vida avanza y sus hijos crecieron, por lo que le hicieron notar que ya no la necesitan y cada día le piden que se dedique más tiempo a ella misma y que invierta en su persona. Es por ello que Niurka decidió mudarse a Mérida, desde donde está enfocada en su rutina de ejercicios, con un ambiente retocado de fotos suyas que la animan a conseguir sus objetivos.

“Ya no me dejan sentir que me necesitan. Ahora ya no me dejan comprarles o sorprenderlos, ahora son ellos quienes se la viven sorprendiéndome a mí y eso me da coraje y me hace impotente porque quiero seguirlos controlando, atendiendo y criando porque siguen siendo pequeños. Necesito buscar un pretexto para entender que no puedo atenderlos porque ya levantaron el vuelo”.

Orgullosa de Romina –quien recientemente se quitó los implantes-, contó los detalles de una mal cirugía en donde hace cinco años le pusieron una prótesis arriba del musculo y otra debajo, lo que le produjo dolores de cuello y cabeza.

“Yo sufrí a mi manera y sentí cargo de conciencia de cómo no pude evitarlo y cuando ella tomó la decisión de operarse estuve con ella en la clínica apoyándola. Es demasiado importante su mensaje, no tienes que hacer nada por verte mejor o porque las otras personas lo hacen. Tu cuerpo es tu templo y debes quererte así. Les está enseñando a las chicas y también a nosotras que somos mujeres adultas que no importa vivir con esa celulitis, arrugas o lonjas. Somos gemas”; puntualizó.

Su novio Marko Peña le cantó un pedazo del sencillo "Por qué no te mueres" (Cortesía: niurka.oficial)

Niurka dice que todo lo que ha vivido la ha enseñado a canalizar y enfrentar el dolor. Enamorada –presentó a su novio Marko Peña, quien le cantó su sencillo “Por qué no te mueres”, en el que ella participa en el video-, habló sobre los amores en su vida y de cómo gasta sus energías y hace todo lo posible antes de terminar una relación.

“Cuando me doy cuenta que no funcionó y no queda nada por hacer es más fácil superarlo. Todos los días de mi vida creo en el amor y eso lo hago para volver como una quinceañera con su primera amor, a enamorarme y sentir maripositas en el estómago. Que esa niña que traigo dentro de mi ser vuelva a sentir y reír como si tuviera cinco años”, dijo.

Al ser descrita por su galán como una mujer empoderada y extraodinaria es que contó la forma en que la conquistó: “Un día antes del video me robó un beso y me sonrojó, con lo madura y segura que soy. Tocó esa parte frágil que hay en mí e hizo cosas cursis, porque los dos lo somos”.

