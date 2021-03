Estas son las terribles consecuencias que dejó a Fran Meric un procedimiento estético de Valentina de Albornoz

La actriz reveló que pasó 6 años en tratamiento por una cirugía estética mal hecha (Foto: Instagram @fran_meric)

Fran Meric habló de uno de los momentos más difíciles de su vida. Reveló que fue víctima de una mala práctica en cirugías estéticas de la mano de la cosmetóloga Valentina de Albornoz, quien fue detenida en 2009 luego de que pusiera en riesgo la vida de la cantante de rock Alejandra Guzmán.

La actriz veracruzana fue invitada al programa En sus batallas de Tv Azteca. Ahí abrió su corazón y compartió varios momentos difíciles que ha tenido a lo largo de su vida. Entre esas experiencias tétricas y dolorosas, contó cómo su vida corrió riesgo luego de una mala cirugía que le hicieron en los glúteos.

De acuerdo con declaraciones de la también conductora, su procedimiento no tendría por qué haber sido tan complicado, puesto que ella no iba por un aumento de volumen, sino al revés: “Conmigo era sólo quitarme un poco de pompas, pero lo hicieron tan mal que me quemaron la piel”.

La actriz reveló que sus glúteos nunca volvieron a quedar bien luego de todos los tratamientos a los que se sometió (Foto: Instagram @fran_meric)

El declive de su estado de salud fue dramático. Poco después de pasar por aquella operación, su cuerpo reaccionó negativamente y algunas partes se infectaron: “Me tuve que someter a ocho cirugías reconstructivas ya que me había quemado la piel. Había partes podridas. Además, no me podías anestesiar, por lo que eran dolores insoportables”.

Someterse a estos tratamientos de reconstrucción no fue algo que hiciera de la noche a la mañana; ella misma reveló que fue un proceso de años donde sus glúteos ya no volvieron a ser iguales: “Por 6 años tenían que sacar mi grasa para rellenar los huecos que me dejaron. Mi piel estaba a punto de reventarse, me hicieron injertos... nunca quedó bien”.

Sin embargo, a pesar de que dejara secuelas físicas y visibles en la actriz, en la actualidad, goza de salud y, lo más importante, sobrevivió a dichas secuelas. No hay que olvidar que Valentina de Albornoz afectó a otras celebridades de manera irreversible, siendo Alejandra Guzmán y Diana Herrera sus casos más notorios.

Alejandra Guzmán fue una de las clientes de Valentina de Albornoz hace muchos años y hasta la fecha seguía pagando las consecuencias (IG: laguzmanmx)

En el caso de la llamada “Reina del Rock”, en abril de 2009 acudió a la clínica de Albornoz para un aumento de glúteos; no obstante, la cantante no contaba con que le inyectarían polímeros. Luego de ello, la intérprete de Hacer el amor con otro se sometería a un tratamiento que ha durado 10 años; no sólo ha estado en varias intervenciones para remover la sustancia que se encarnó a los músculos de la zona, sino que esto también significó que la vida de la cantante peligrara en muchas ocasiones.

En cuanto a la vedette y actriz de teatro, Diana Herrera, acudió a la misma clínica con la misma mujer. Ella también quiso un aumento de glúteos en el año 2000 y la reacción de su cuerpo a la sustancia que le pusieron fue todavía más agresiva que la de La Guzmán.

Nueve años después de haber tenido esta intervención, casi amputaron su pierna derecha a consecuencia de un tumor creado por la sustancia aplicada. De acuerdo con declaraciones de Ricardo Tello, quien compartió pantalla con Herrera, para Infobae “Al operarse de los glúteos se le incrustó en los huesos, el mismo material le carcomió el fémur y de ahí ya no se pudo reponer”.

Diana Herrera también fue clienta de Valentina de Albornoz en el año 2000. (Cortesía: ANDI)

Desafortunadamente, a pesar de las 18 cirugías a las que se sometió Diana para recuperarse de las secuelas del procedimiento estético, murió en 2016.

Devuelta a Fran Meric, esta experiencia traumática le ayudó a aprender muchas cosas; entre ellas, el amor propio: “Debemos amar nuestro cuerpo”, declaró para el programa de Tv Azteca. “Uno de mis grandes problemas era mi autoestima. Lo hice por el rechazo que había sufrido en la niñez y juventud. Le pedí perdón a mi cuerpo por lo que había sometido”.

