De La Academia a vender papel higiénico: Raúl Sandoval y el giro que dio su vida

La actual pandemia ha dejado a su paso distintas implicaciones en los ámbitos anímicos, sociales, personales y por supuesto financieros, y no son pocos los famosos que han visto reducidas sus oportunidades laborales debido a la crisis en la industria del entretenimiento y al parón de actividades derivado del confinamiento.

Este bajón financiero ha afectado a diversos personajes del mundo del espectáculo nacional, al grado que muchos de ellos han tenido que ejercer trabajos alejados de los escenarios o incursionar en ámbitos distintos al del habitual glamour en que se desenvuelven.

El más reciente en sumarse al grupo de famosos que se han olvidado momentáneamente de su labor en el entretenimiento para incursionar en otro ámbito es Raúl Sandoval, ex integrante de la primera generación de La Academia, quien ha enfrentado los duros tiempos que corren dándole un giro a su vida, ahora como vendedor e incluso vendió artículos a los que no le daba uso.

Durante una entrevista con el programa De primera mano, el cantante dijo que “siempre he tratado de poner los huevos en diferentes canastas, he tratado que (el canto) no sea la única entrada (de dinero). Entre movimientos y cosas, de repente cobro algo que se me debía”.

Sandoval también criticó el hecho de poseer bienes materiales que no constituyan un valor agregado a la vida y reveló su necesidad de vender papel higiénico para sobrevivir a la crisis causada por la pandemia mundial. Debido al cierre de espacios públicos como conciertos y salas de teatro, donde participaba Sandoval, decidió emprender el negocio de papel higiénico para solventar sus gastos, los de su esposa Fran Meric y a su hijo: “Me empecé a mover en otras cosas, en el negocio del papel vendiéndole a algunas empresas papel higiénico y servitoallas, de una empresa muy grande de un amigo”, reveló.

Además, el también actor señaló que ha tenido que recurrir a deshacerse de algunos artículos personales: “Tengo una moto que es un lujo y está parada, no la uso, y dije: ‘La voy a vender’ y cositas así; a veces nos llenamos de cosas que no necesitamos y estamos paralizados con eso, entonces hay que aprender a sacar lo que no”.

Respecto a los posibles comentarios que podría recibir por parte de aquellos que cuestionen su incursión en otro giro comercial y el hecho de vender sus artículos, el famoso destacó que no hace caso a las críticas malintencionadas:

“La gente siempre va a criticar y va a hablar de acuerdo a su interior. La gente va a aplaudir y hablar con amor, si tiene en su interior amor. La gente va a escupir y hablar mal si lo que hay dentro es putrefacto. Porque lo único que somos es un espejo para todos y todos son un espejo para nosotros”, destacó.

Raúl quien saltó a la fama por formar parte del exitoso reality show de talentos recientemente confirmó que se unirá a las filas de Televisa tras casi 20 años de trayectoria en Tv Azteca. Esto lo dio a conocer en medio de las acusaciones que Myriam Montemayor realizó en su contra por presuntamente decir comentarios machistas y misóginos cuando ambos formaron parte del programa dominical.

“Ya me quitaron el veto de Televisa, ¡por fin! Proyecto nuevo, gracias a Dios”, afirmó el cantante a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en referencia a cuando una televisora bloquea la oportunidad de pertenecer a sus filas si el involucrado trabaja con su competencia. Al parecer, su primer trabajo será en la telenovela Si nos dejan, una producción de Carlos Bardasano.

El intérprete de temas como ¿Perdón, por qué? y No me compares consolidó su carrera como actor en la televisora que lo vio nacer en telenovelas como Dos chicos de cuidado en la ciudad y Siempre tuya Acapulco.

