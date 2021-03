“Lo veo y no lo creo”: Adamari López sorprendió con su cambio físico

Adamari López pudo haber debutado con un papel estelar en Televisa, pero la empresa la vetó (IG: adamarilopez)

La conductora del programa Hoy Día, Adamari López, sorprendió a los seguidores del espacio televisivo con su actual transformación física, la cual logró a base de esfuerzo y un arduo entrenamiento físico que ella misma ha documentado en sus redes sociales.

Así se pudo observar en un post de Instagram, donde el matutino de Telemundo compartió una fotografía de la presentadora, en la cual luce los cambios físicos que ha obtenido en los últimos meses. Esto generó reacciones positivas entre los seguidores del programa: “¡Qué hermosa! Cada día más linda”, comentó la maquillista de celebridades Claudia Betancur, mientras que la conductora de NBC Alix Aspe también dejó ver su asombro.

“Cada día más delgada y bella”, “Adamari, se te nota el esfuerzo que estás haciendo”, “¡Dios, lo veo y no lo creo”, fueron algunos de los comentarios con los que llenaron a la conductora con una energía positiva. Otro usuario destacó que “viéndola así, me recuerda a su personaje de Amigas y rivales”, en referencia a la serie del 2001 donde la actriz tenía 30 años.

El programa televisivo "Hoy día", compartió una foto de la conductora Adamari López donde se pueden apreciar su transformación física (Foto: Instagram @hoydia)

Y es que tras la noticia en 2005 del positivo de Adamari a cáncer de mamá, la conductora habló el año pasado sobre los problemas de peso que debió enfrentar después de la enfermedad. En, entrevista para la revista People en español, reveló que su objetivo era comenzar un nuevo plan alimenticio y entrenamiento físico: “Veo el cambio en la ropa, de las tallas que me estaba poniendo a las de ahora hay una gran diferencia”.

La actriz que ha participado en telenovelas como Señora tentación y Locura de amor, ha documentado en sus redes sociales el proceso que ha vivido para lograr los cambios físicos que se propuso el año pasado. Recientemente compartió stories de Instagram, donde se le ve acompañada de su hija en su entrenamiento diario.

“Sabadito, pero hay que seguir haciendo ejercicio y enfocados. Hoy tengo una gran compañera, a lado está corriendo conmigo. Tiene más fuerza y más estabilidad que yo”, fueran las palabras que dio la conductora a sus seguidores.

La conductora ha compartido a través de sus redes sociales su entrenamiento físico (Foto: Instagram @adamarilopez)

Actualmente, la conductora trabaja para la cadena estadounidense Telemundo, empresa donde se encontraba cuando reveló que a inicios de su carrera fue vetada por Televisa. Esto debido a que la televisora no estuvo de acuerdo con que las telenovelas que la actriz grabó en Puerto Rico fueran transmitidas por la competencia, TV Azteca.

“Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula”, contó la actriz en uno de sus libros. “Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”.

Sin embargo, su carrera en la televisora no acabaría ahí debido a que Televisa cambió su política y decidieron quitar los vetos, por lo que en diciembre de 1997, Adamari debutó en la televisora gracias a Sin ti, en donde tuvo uno de los papeles principales como parte del elenco juvenil.

La conductora dio detalles el año pasado sobre el veto que sufrió por parte de Televisa a inicios de su carrera (Foto: EFE/ Cigna)

A partir de entonces, su carrera no hizo más que crecer y obtuvo fama a nivel internacional. En 1998 fue la villana de Camila; un par de años después formó parte del elenco Locura de Amor y después obtuvo un papel estelar en la telenovela Amigas y rivales.

