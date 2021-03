¿Protagónico a cambio de relaciones íntimas?: Merle Uribe señaló a Erika Buenfil y su relación con ex ejecutivo de Televisa

Fotos: @erikabuenfil50 / Instagram @merle_uribe / Instagram

Para la década de los 70 y 80, la actriz Merle Uribe fue una referente en la televisión nacional con participaciones en programas como Variedades de Media Noche y Musicalísimo, además de una amplia variedad de papeles en el cine de ficheras. Sin embargo, su carrera artística tuvo un abrupto giro al ser vetada de Televisa por el ex ejecutivo Víctor Hugo O’Farril, quien, en palabras de la actriz, “destruyó” su vida y carrera.

Así lo dio a conocer Uribe en entrevista para el canal de YouTube Chisme No Like, donde también aseguró que su veto de la televisora mexicana fue por no haber cedido a la presión de O’Farril de sexo en intercambio de protagónicos en telenovelas. También señaló que otras actrices de esa época como Erika Buenfil se “ofrecían” al ex ejecutivo a cambio de trabajo.

“Yo estuve vetada a partir del año 1986, que para mí fue un año negro porque en ese año me quitaron dos telenovelas, El engaño con Erika Buenfil y Seducción con Maribel Guardia y Olivia Collins. Me las quitaron porque no quise hacer el intercambio de protagonistas o telenovelas por sexo”, reveló la actriz.

La actriz Merle Uribe señaló a ex ejecutivo de Televisa de pedir favores sexuales a cambio de protagónicos en telenovelas (Foto: Instagram @merle_uribe)

La también cantante narró que se encontraba seleccionada para la telenovela Seducción, pero que el productor Francisco Burillo le informó que no podía grabar debido a “órdenes de arriba”. Uribe no sabía con quién dirigirse porque O’Farril “andaba con todas las protagonistas de los 80, Erika Buenfil, todas”; sin embargo, decidió hablar directamente con el ex ejecutivo de Televisa:

“Me recibió y me dijo ‘todo esto se puede arreglar’. Se para, me agarra del hombro, hace que me levante, intentó como abrazarme, acercarme a él y dice ‘todo tiene un arreglo’. Yo le dije que que conmigo ese tipo de arreglos no va. Ya caminando muy herido a su silla me dice ‘sí, pero estás consciente de que jamás, mientras yo esté aquí, vas a hacer una telenovela’”. narró Uribe con indignación.

La actriz declaró que tuvo mucha “impotencia y coraje” tras su encuentro con O’Farril, y aseguró que “todas iban a rogarle, todas iban a pedirle trabajo” y que debido a este modus operandi del ejecutivo, se le corrió de la empresa nacional: “Espero se sienta feliz de destruirme mi vida y mi carrera porque eso fue lo que hizo”.

Merle Uribe durante el programa Musicalísimo junto con Carmen Salinas. (Foto: Instagram @merle_uribe)

Hasta el momento, O’Farril no se ha pronunciado al respecto; por su parte, Erika Buenfil tampoco ha realizado ninguna comunicado sobre el tema. Sin embargo, esta actriz ha declarado recientemente que, tras su salida de la televisora mexicana, no tuvo ningún veto por parte de la empresa.

“Yo no soy de nadie. Donde esté el trabajo voy. Gracias a Dios las comunicaciones se han abierto para que uno trabaje y me siento muy halagada de poder conducir un momento tan hermoso como el evento de la Virgen y voy a conducir muy contenta porque la Virgen es la Virgen”, dijo Buenfil en entrevista con varios medios de comunicación.

Insistió en que no tiene exclusividad con ninguna televisora mexicana o internacional y que el participar como conductora en un evento de TV Azteca no le niega la posibilidad de trabajar en otra empres si así lo decide después: “Yo no tengo exclusividad con ninguna empresa, no soy talento con ninguna empresa. Soy agente libre y nada más”, declaró la actriz y aseguró que mantienen una excelente relación con Televisa, empresa con la que ha trabajado cuatro décadas.

(Foto: Instagram de Erika Buenfil)

