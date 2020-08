Censura y veto: acusaron a Televisa de borrar a Danna Paola de los Premios Juventud

El homenaje de Danna Paola a Selena no apareció en la retransmisión de Televisa (Foto: Twitter @PremiosJuventud)

Si bien Danna Paola fue una de las figuras en la pasada entrega de los Premios Juventud, que transmitió Univision en Estados Unidos, en México los fans de la cantante acusaron a Televisa la de borrar todo rastro de la presencia de la intérprete en el show, lo cual desató cientos de críticas en Twitter.

Desde hace un par de días circuló en redes y medios información de la destacada participación de Danna en la entrega de premios, en la que no sólo cantó junto a Sebastián Yatra el tema No bailes sola, sino que también hizo un homenaje a la fallecida Selena Quintanilla, “La Reina del Tex Mex”, al interpretar la canción Como la Flor.

Sin embargo, los seguidores de la intérprete notaron que en la retransmisión de este sábado en el canal Las Estrellas de Televisa fue recortada la participación de la estrella en el homenaje a Selena y el tema con Yatra, lo que desató su furia, pues inundaron Twitter con mensajes en donde acusaron censura y veto por parte de la televisora.

En un clip compartido en Twitter se pudo apreciar el momento en la transmisión de Las Estrellas en el que se corta abruptamente el homenaje de Danna para dar paso a Natti Natasha interpretando La Carcacha.

El número de Danna en honor a Selena Quintanilla no apareció en la retransmisión de la televisora

El asunto escaló a tal punto que se colocó entre lo más alto de las tendencias de la red el hashtag #TelevisaIs OvarParty, para criticar a la empresa.

Incluso se abrieron algunos hilos para explicar los problemas que ha tenido Danna Paola con Televisa, la empresa donde saltó a la fama desde que era una niña.

Televisa se convirtió en objeto de ataques por recortar la participación de Danna Paola en los Premios Juventud

La última vez que Danna apareció en una producción de esa empresa fue en 2013, en un episodio de Como dice el dicho.

A partir de entonces ha continuado con su carrera televisiva en otras empresas como Telemundo y Netflix, donde alcanzó fama internacional gracias a las tres temporadas de la serie Élite en las que participó.

El año pasado volvió a México para integrarse a La Academia, programa de TV Azteca que es competencia de Televisa.

Su ingreso a la televisora revivió las historias alrededor de un veto de Danna Paola en Televisa.

En Twitter fueron numerosas las críticas a Televisa y las muestras de apoyo a Danna

Ya desde 2014 se decía que la joven había sido vetada de la empresa, presuntamente, por no haber aceptado los proyectos que le ofrecían, pero en 2018 reapareció como invitada en el programa Hoy.

Sin embargo, en 2019 de nuevo se habló de un veto en la televisora no solo por integrarse a La Academia, sino por -supuestamente- haber dejado plantado a Memo del Bosque para los Premios Telehit.

En medio de todas las versiones, lo cierto es que la intérprete jamás ha hablado directamente de una censura por parte de la empresa. Tampoco ha hecho comentarios respecto del reciente recorte a sus números en los Premios Juventud.

Danna Paola fue juez en "La Academia", programa de TV Azteca

Poco después de que se integrara a La Academia, Danna Paola dijo a Venga la alegría que su decisión estuvo respaldada en la libertad que le aseguraron tendría para expresarse.

“No pretendo ser la mala ni la buena porque para eso soy actriz y me ponen un personaje pero aquí no soy un personaje y es una de las condiciones que yo dije; ‘a ver, aquí nadie me va a dar un guión, yo quiero ser yo misma’… así que voy a ser sincera, lo que me guste, diré que me gusta y lo que no me gusta, dire que no me gusta'”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Danna Paola se robó el corazón del público con un emotivo homenaje a Selena Quintanilla

La presentación de Danna Paola y Sebastián Yatra enfrentó a fans de la mexicana y de Tini Stoessel

El dueto de Danna Paola y Sebasián Yatra en una entrega de premios que reavivó el rumor de un posible romance