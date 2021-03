Quién es Noobmaster69, el bully digital de los Avengers: así revelaron su identidad

Noobmaster molestaba a Korg, el amigo de Thor (Captura de pantalla)

Noobmaster69 es el nombre del bully que molestó a Korg, amigo de Thor, en “Avengers: Endgame”. Durante dos años su identidad no fue revelada, pero esto cambió gracias a un comercial de Xbox.

En el filme, Noobmaster69 llama a Korg un “idiota” por lo que Thor defiende a su amigo y amenaza a quien se presume que es un pequeño niño.

“Soy Thor el dios del trueno. Oye o te desconectas del juego ahora mismo, o voy a volar a tu casa, bajaré al sótano en el que te escondes, te arrancaré los brazos y los meteré por tu trasero”, lo amenaza el asgardiano.

Nada se había vuelto a saber de él hasta hace un par de días, cuando se creó un comercial para promocionar la consola y la nueva serie de Disney Plus, “The Falcon and The Winter Soldier”. En este aparecen Anthony Mackie, quien interpreta a Sam Wilson en el universo de Marvel, y el comediante D.C. Pierson, quien dio vida a Aaron, un vendedor de la Apple Store en “Capitán América: The Winter Soldier”, como los protagonistas.

En el comercial se reveló que Aaron era el bully (Captura de pantalla)

Pero en el anuncio, Aaron ahora trabaja en una tienda de videojuegos y después de preguntarle a Sam sobre sus poderes (y aprovechar para mostrar extractos de la nueva serie de Disney Plus), ambos juegan en el Xbox y es ahí cuando Aaron revela su secreto.

“Mi etiqueta de jugador es Noobmaster69… mi primo lo hizo”, declaró después de obtener una mirada juzgadora de Sam.

Pronto las bromas comenzaron en Twitter, en donde incluso algunos hablaron acerca del trauma que el dios del trueno dejó a Aaron: “Thor espantó tanto a Noobmaster69 que se cambió de PlayStation a Xbox”, bromeó un usuario.

Otros agregaron que Pierson se volvió uno de los personajes más longevos de todas las fases de Marvel: “Bueno, Noobmaster69 ha estado en el MCU desde la Fase 2. Este universo continúa expandiéndose”, declaró otra persona. Mientras que otros hicieron una referencia a la polémica revelación del personaje de Evan Peters en “WandaVision”: “Ralph Bohner es Noobmaster69, estoy convencido”, escribió otra persona.

Taika Waititi interpretó a Korg (Foto: Alberto E. Rodriguez/AFP)

Una serie de fantasía con temas actuales

“The Falcon and the Winter Soldier”, la serie que se estrena este viernes en Disney Plus, promete mostrar a los aficionados cómo es la vida en el universo de los superhéroes después de la película de “Avangers: Endgame”.

La serie está protagonizada por Mackie como The Falcon y Sebastian Stan interpreta a Bucky Barnes, también conocido como The Winter Soldier. Ambos fueron vistos por última vez tras revivir en los eventos de la película de 2019, junto con la mitad de la vida en el universo, luego de que Thanos los borró de la existencia, un período conocido como el “blip”.

“La pregunta más importante es ‘¿cuál es la nueva normalidad después del blip’. Todo el mundo está tratando de averiguar cómo encajan de nuevo en la sociedad. Así que esa será la gran pregunta a responder”, dijo Mackie en una entrevista con Reuters.

Tanto Mackie como Stan desarrollan historias de fondo para sus personajes, que tenían papeles secundarios en los filmes de Marvel y trabajaron con guionistas para ayudar a crear la serie.

"The Falcon and The Winter Soldier" se estrena mañana en Disney+ (Foto: EFE/ Chuck Zlotnick / Marvel Studios)

El guionista principal, Malcolm Spellman, dijo que su objetivo era crear un tono similar al de las películas de policías amigos como “48 horas”, “Bad Boys” y “Arma mortal”.

“Esas películas pueden ser divertidas y potentes pero muy, muy sensatas y lidian con temas muy, muy serios de una manera que no alienan a la gente”, explicó Spellman.

Uno de los temas que se exploran en “Falcon and the Winter Soldier” es la discriminación racial. En el primer episodio, Wilson intenta conseguir un crédito en un banco y fracasa y a lo largo de la serie el personaje enfrenta el asunto de cómo un hombre negro debería representar a un país que siente que no lo representa.

“Me sentí agradecido de tener la oportunidad de participar en asegurarme de que fuera honesto y de que su negritud no fuera silenciada, ¿sabes lo que estoy diciendo? Y que sus opiniones fueran reales”, dijo Spellman.

