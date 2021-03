Aaron Fisher: cómo es el primer Capitán América homosexual

Aarón Fisher es un adolescente que protege a quienes están desfavorecidos (Foto: Marvel)

Marvel Comics presentó el día de hoy al primero de los personajes que harán el rol de Capitán América en la serie Los Estados Unidos de Capitán América (The United States of Captain América). Se trata de Aaron Fisher, un adolescente abiertamente homosexual.

Los protagonistas de esta serie de cómics serán Bucky Barnes (El soldado del invierno), Sam Wilson (Falcon) y John Walker (U.S. Agent), quienes ayudarán a Steve Rogers a recuperar su escudo robado, el cual está hecho del metal vibranium y en su camino se encontrarán con diversos justicieros solitarios, entre ellos, Aaron Fisher.

Este cómic estará a la venta el 2 de junio, mes en que se celebra el orgullo LGBT+ y fue anunciado como conmemoración del 80 aniversario de la primer aparición de Capitán América, la cual ocurrió en marzo de 1941.

Marvel Cómics definió a este personaje como “un adolescente intrépido que decidió dar un paso al frente para proteger a sus compañeros menos favorecidos, incluyendo fugitivos y jóvenes que no tienen casa”.

Diseño de Aarón Fisher con y sin traje (Foto: Marvel)

Fisher porta la máscara del Capitán América, tiene una bandera de Estados Unidos tatuada en el brazo, usa piercing en la nariz, lleva la cabeza rapada a la mitad y trae un overol azul con una estrella y barras rojiblancas para simular el estilo del traje del primer Capitán América (Steve Rogers).

Con este personaje escrito por Christopher Cantwell (Doctor Doom) y dibujado por Dale Eaglesham (Los Cuatro Fantásticos) la productora quiere apoyar a los activistas que luchan por una mejor calidad de vida y que desean igualdad para la comunidad de la diversidad sexual.

El adolescente Aaron Fisher aparecerá en la historia principal en el cómic #1 de la serie pero también protagonizará una película de respaldo escrita por Aaron Trujillo y dibujada por Jan Bazaldua, artista de la X-Force. “Aaron se inspira en los héroes de la comunidad queer: activistas, líderes y gente común que lucha por una vida mejor”, dijo Trujillo en el comunicado de prensa de Marvel.

Diseño del superhéroe de Marvel, Aarón Fisher (Foto: Marvel)

“Él representa a los oprimidos y olvidados. Espero que su historia de debut resuene entre los lectores y ayude a inspirar a la próxima generación de héroes, quiero agradecer mucho a la editora Alanna Smith y Joshua Trujillo por pedirme que creara a Aaron”, dijo Bazaldua.

Aaron Fisher será el primero de las diversas nuevas versiones del Capitán América que conocerán los seguidores de esta empresa en cada número de la serie. Según la sinopsis de Marvel, Aaron es un adolescente que ha dado un paso adelante para proteger a los perseguidos y sintecho.

“Realmente disfruté diseñándolo y como persona transgénero estoy feliz de poder presentar a una persona abiertamente gay que admira al Capitán América y lucha contra el mal para ayudar a aquellos que son casi invisibles para la sociedad. Mientras lo dibujaba pensé: bueno, Cap lucha contra seres super poderosos y salva al mundo casi siempre, pero Aaron ayuda a quienes caminan solos por la calle con los problemas que enfrentan todos los días. ¡Espero que a la gente le guste el resultado final! “, expresó Dale Eaglesham.

Una persona toma una foto del logo de Marvel (Foto: EFE/EPA/ADAM S DAVI)

Disney+ presentó hace dos días un nuevo avance para su nueva serie: Falcon y el Soldado del Invierno (The Falcon and The Winter Soldier).

Esta serie fue anunciada desde 2019, su producción tuvo que ser retrasada por la COVID-19 y explorará la amistad entre Sam Wilson y Bucky Barnes tras el retiro de Steve Rogers como Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, el cual terminó con la película End Game.

La serie podrá ser vista en la plataforma Disney+ a partir del viernes 19 de marzo, se desconoce si se ubica temporalmente antes, después o al mismo tiempo que la serie Wanda Vision.

