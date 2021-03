La madre de Elizabeth Olsen ha llamado a su personaje con el nombre equivocado por años

Elizabeth Olsen reveló que su madre se equivocó de nombre durante siete años (Video: Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Palabras como “Scarlet Witch” han sido tendencia en Twitter durante los viernes de los últimos dos meses debido al éxito que “WandaVision” ha tenido. No obstante, la madre de Elizabeth Olsen le confesó que durante años ha dicho el nombre incorrecto del personaje de su hija.

Olsen, quien interpreta a Wanda Maximoff en la exitosa serie de Disney Plus, compartió la anécdota durante una entrevista con Jimmy Fallon. En esta, el comediante le presentó algunos memes que se hicieron virales tras la transmisión del octavo episodio del show: “Previamente en”. Uno de ellos era acerca de cuando se reveló el verdadero nombre del personaje con el que es conocida en los cómics: “Scarlet Witch” (la Bruja Escarlata). Aunque muchos seguidores ya sabían qué pasaría, la madre de Olsen se dio cuenta que había estado en un error por muchos años.

“Mi mamá me acaba de decir el otro día que me ha estado llamando ‘Red Witch’ (la Bruja Roja) durante los últimos, ella dijo cuatro años, pero creo que llevo haciendo esto desde hace seis o siete años. Pero se acaba de enterar de que me llamo ‘Scarlet Witch’ (la Bruja Escarlata) la semana pasada”, narró Olsen.

Sin embargo, la actriz reveló que esto es un poco su culpa, pues ella nunca corrigió a su madre, ya que pensaba que se trataba de una broma.

Durante el octavo episodio finalmente se dijo el nombre de la "Bruja Escarlata" (Foto: Twitter@lodelaspelis)

“Ella me dijo: ‘¿Por qué nunca me corregiste?’. Y solamente le dije: ‘Simplemente pensaba que estabas haciendo una broma. ¡No sabía que pensabas que era mi nombre!’”, agregó Olsen.

En la interacción, Fallon también trató de hacer que Olsen revelara más detalles acerca del último episodio de la serie. Pero sus esfuerzos fueron en vano y la actriz simplemente adelantó que será un gran final.

“Creo que responde al resto de preguntas que la gente pueda tener, y deja las cosas abiertas de la manera que Marvel necesita, para vincular todo con las películas. ¡Y es un final de Marvel!’”, expresó.

A pesar de esto, la intérprete sí reveló que se encuentra en Londres, en medio de las grabaciones de “Doctor Strange: In The Multiverse of Madness”.

El episodio final de la serie se estrena este viernes (Foto: MARVEL STUDIOS/ DISNEY PLUS)

El episodio final de “WandaVision”, cuyo nombre aún no se ha revelado, saldrá este viernes 5 de marzo a las 12:00 horas, horario de Los Ángeles, 02:00 horas de la Ciudad de México y 05:00 horas de Buenos Aires.

A través de episodios semanales en Disney Plus, la serie ha ido desvelando lentamente un misterio que gira en torno a la bruja Wanda Maximoff y su pareja, el androide Visión (interpretado por Paul Bettany), el dúo de superhéroes que sufrió un final trágico en la penúltima película de Los Vengadores.

Reunidos nuevamente, la pareja actúa una especie de felicidad doméstica demencial al estilo de varias comedias de televisión, desde travesuras en blanco y negro que recuerdan a “Hechizada” hasta narrativas contemporáneas que rompen la cuarta pared tipo “Modern Family”.

WandaVision es la primera de las series de Disney Plus de Marvel planeadas para este año que ya posee un gran número de seguidores. Dos semanas después del final, el 19 de marzo, debutará “The Falcon and The Winter Soldier”, más adelante “Loki” (mayo), “What If…?” (mediados de 2021), y para la segunda mitad del año “Hawkeye” y “Ms. Marvel”.

