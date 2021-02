“Con el corazón hecho pedazos”: la dolorosa despedida de Gaby Crassus a Rodrigo Mejía

La antigua conductora de Al Extremo despidió así a quien llamó "el amor de su vida" (Foto: Instagram @gabycrassus)

La muerte del actor Rodrigo Mejía tomó por sorpresa a los medios y a varias personalidades del espectáculo. Reconocido por su aparición en varias telenovelas de Televisa, su deceso fue lamentado por el actor Mauricio Martínez, la comunicadora Marta Guzmán y su propio hermano, el productor Salvador Mejía. Quien se mantuvo callada fue su esposa, Gaby Crassus, hasta hace unos momentos.

La conductora y personalidad de TV Azteca rompió el silencio para hablar de este difícil momento de su vida. Haciendo uso de su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores una foto donde la acompaña el fallecido actor y donde se les ve felices y enamorados. La publicación añadió un mensaje que expresaba su sentir.

En la descripción de la publicación es directa: “Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas...”.

Gaby Crassus y Rodrigo Mejía se casaron el 24 de noviembre de 2012 y tenían dos hijos juntos.





*Información en desarrollo