Andrea Legarreta lloró por los ataques que recibió tras hablar de Nath Campos: ”¡Acribillan a la gente!”

La conductora de Hoy dijo que ha recibido amenazas en redes (Foto: Instagram @nathcampost @andrealegarreta)

El día de ayer los conductores de Hoy, Andrea Legarreta, Martha Figueroa, y Arath de la Torre, fueron ferozmente criticados en redes por sus comentarios respecto a la youtuber Nath Campos. Días antes, la también empresaria subió un video en su canal donde acusó al influencer Rix de haber abusado sexualmente de ella. A esto, los presentadores del programa matutino pidieron disculpas públicas tanto en redes sociales como en la transmisión de esta mañana.

Sin embargo, a pesar de las disculpas pedidas y que incluso la actriz Gloria Aura, quien es hermana de la youtuber, las aceptara, Legarreta y compañía siguen siendo señalados por ser “falsos” a la hora de rectificar sus comentarios. Al respecto, Andrea, sensible, destacó que toda la situación la tiene bastante triste.

“Estoy triste. Porque al menos para mí no deja de sentirse como una situación injusta”, expresó en entrevista para varios medios a través del canal de YouTube de Eden Dorantes. “Sí, he cometido errores, quizás he lastimado a gente en alguna nota, con algún comentario y no solamente en la tele... Pero siempre he tratado de ser derecha, de ser directa... de que si te lastimé, aunque no haya sido mi intención, pues intentar resarcir el daño o pedir disculpas”.

Andrea ya pidió disculpas a través de Instagram y su programa (Captura: Programa Hoy)

Respecto al caso de Nath Campos, que tiene una estrecha relación con los derechos de las mujeres y la defensa contra la violencia, Legarreta resaltó que no era su intención que se entendieran mal sus comentarios y que no entendía cómo la atacaban dado que ella también está a favor del movimiento:

“De verdad siempre he sido defensora de las mujeres. Siempre trato de invitarlas a amarse, a luchar por sus sueños, las motivo. Incluso a mis niñas, sabes. El año pasado me las llevé a la marcha y no fue para la foto, porque yo no necesito ese tipo de publicidad”.

Aseguró que es defensora de las mujeres, pero no defiende a quienes responden a la violencia con más violencia (Foto: Instagram @andrealegarreta)

“A mí lo que me parece irónico (...) es que también hay un sector de las personas, que hablan y que agreden, que dicen ostentar esta bandera en contra de la violencia y que son super violentos. Entonces no hace sentido su lucha. Su lucha pierde valor cuando ellas... y ellos se manejan con este nivel de agresión y de violencia y de amenazas”.

Insistió sobre que no era su intención que creyeran que estaba revictimizando a Nath Campos con sus palabras en Hoy, pero no puede soportar la agresividad de los comentarios y cómo ahora le parece que “la sociedad se está volviendo cada vez más violenta”. De ahí, notoriamente sensible, Legarreta detalló más el tipo de comentarios que ha visto Twitter y otras plataformas:

“A mí me tiene en shock eso: desearme que me pase lo mismo o a mis hijas. Me parece terrorífico. (...) ¡Acribillan a la gente! Se vuelven como pirañas desesperadas, hambrientas, ’¿Ahora contra quién vamos?’ y ya que acabó eso ‘¿Ahora hacia dónde?’, ¡y no! La violencia no se puede sanar con violencia”.

Legarreta admitió que la situación la tiene muy triste, incluso lloró (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Al pedirle que explicara más sobre lo que le dicen a ella y a sus hijas, con relación a los insultos y las amenazas, Andrea, en pleno llanto, sólo se limitó a decir “Piensa lo peor, lo que tú no serías capaz de decirle a una chavita... hasta ese punto (ha llegado)”. Si el nivel de agresiones llegó a tal punto, ¿podría Legarreta hacer una denuncia formal con la policía cibernética? Al respecto, respondió vagamente que había gente de Televisa que estaba al pendiente de estos casos de seguridad, gente que “hace su trabajo”.

