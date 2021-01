“¿Por qué tienen que tomar hasta ahogarse?”: indignación por comentarios de Martha Figueroa y Andrea Legarreta sobre la denuncia de acoso de Nath Campos

Arath de la Torre, Martha Figueroa y Andrea Legarreta emitieron comentarios indignantes sobre Nath Campos (Foto: Instagram I - @nathcampost / D - @programahoy)

Los conductores del Programa Hoy, espacio matutino de Televisa, hicieron estallar este lunes la indignación en redes sociales por sus lamentables comentarios sobre el caso de Nath Campos.

La youtuber mexicana denunció el pasado viernes al influencer Rix por abusar sexualmente de ella hace varios años.

Según contó la joven en un video de 47 minutos, la agresión ocurrió una noche en la que había tomado mucho. Por su estado, unos amigos se ofrecieron a acompañarla hasta su casa: “Lo siguiente que recuerdo es ver a Rix haciéndome cosas mientras dormía”.

Este lunes, Martha Figueroa, Andrea Legarreta y Arath de la Torre se pronunciaron sobre el asunto en el foro de Hoy, donde lamentaron el comportamiento de la youtuber, y la acusaron de haber bebido demasiado.

Durante la emisión en vivo, la conductora peruana comenzó explicando que conoce a la influencer desde que era pequeña. Aunque dudó que pudiera inventar una acusación tan grave, opinó que Nath fue irresponsable por beber de ese modo.

“Yo conozco a Nath desde recién nacida. La mamá de Nath trabajó conmigo, Nath es bien valiente y bien especial. Siento raro que haya inventado. El tema sería... ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse, y no se acuerden qué paso, o qué permitieron y qué no?”, dijo Martha Figueroa.

“El tema es, no pierdas la conciencia para no llegar a eso”, agregó.

Arath de la Torre, por su parte, pidió que se llegue hasta el fondo del asunto, porque podría provocar que “cualquier persona” te denuncie por “algo” que ocurrió bajo los efectos del alcohol.

Si esto es cierto que se aclare, si no, también, porque esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por algo que pasó en una borrachera

En su video, Nath Campos explicó que tras la agresión, siguió coincidiendo con Rix en distintos proyectos, ya que en los llamados le decían que no dejarían de contratar al youtuber. Incluso se vio forzada a tener un trato más cordial con él para poder seguir laborando, pues Rix contaba con muchos más seguidores, ganaba más que ella, y salía en campañas en las que los buscaban a los dos.

Para Andrea Legarreta, sin embargo, esta actitud de Nath es extraña y crea confusión sobre lo que realmente pasó.

“Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana, esto confunde un poco. Yo no digo que no pueda ser, yo no estuve ahí, yo no sé nada. Ni sí, ni no, lo que digo es que eso confunde un poco”, agregó.

Las redes sociales estallaron

Tras sus deplorables comentarios, los tres conductores se convirtieron en objeto de críticas en Twitter, donde miles de usuarios apoyaron a Nath Campos y pidieron cancelar al programa “Hoy”.

“Yo digo que cancelemos a @programa_hoy por cuestionar la denuncia de Nath Campos #YoTeCreoNathCampos”, dijo @badliarxs

“Hoy estaba viendo el programa hoy con mi mamá y pasaron la nota de Nath Campos y @AndreaLegarreta mencionó que cómo era posible y que no entendía por qué seguían teniendo “una amistad” después de lo cometido. Es increíble como por ese simple comentario se puede poner en duda o más”, comentó @Mullerdoni.

“Me parece que deberíamos exigir al @programa_hoy una disculpa pública por parte de sus conductores para Nath Campos, creo que ya pasó por un proceso terrible como para tener que aguantar a gente ignorante opinando sobre su caso”, escribió @tz_fernanda.

Para muchos internautas, lo más inaceptable fue que culparan a la youtuber de lo que ocurrió por encontrarse ebria, en lugar de enviar a la audiencia el mensaje contrario: estar borracha no justifica en ningún caso una agresión sexual.

“#NathCampos ya vieron lo que dijeron en Hoy? Tuvieron el descaro de decir que ella no debió tomar tanto. O sea wtf”, agregó @MarStylinson6.

“@programa_hoy o sea que si yo me pongo borracha estando con mis amigos y uno me empieza a tocar es mi culpa, qué cabrones me salieron” @AristemoA.

