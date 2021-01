Andrea Legarreta se disculpó con Nath Campos por comentarios sobre su abuso: “No era mi intención ponerla en duda”

(Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

La mañana de este lunes, los conductores del programa Hoy tocaron el tema de la agresión sexual que sufrió la influencer Nath campos, quien a través de un video publicado el viernes reveló haber sido violentada por el también youtuber Rix luego de haber tenido una noche de fiesta, un tema que generó mucho movimiento en las redes sociales el fin de semana y sobre el cual se pronunciaron otros personajes del mundo de YouTube, como Mario Bautista, Juanpa Zurita y Lusito Rey.

Al finalizar la nota en el matutino, la conductora estrella del programa dio una declaración desafortunada que le valió el señalamiento de muchas personas, y es que Andrea Legarreta confesó que las declaraciones de Nath “la sacaban de onda”, pues dijo no entender cómo es posible que una chica violentada continúe llevando una relación de amistad con sus agresores. Esto en relación a que Nath Campos se vio obligada a continuar trabajando con Rix, pues ambos son contratados por marcas para impulsar campañas publicitarias.

“Lo que luego saca un poquito de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana, esto confunde un poco. Yo no digo que no pueda ser, yo no estuve ahí, yo no sé nada. Ni sí, ni no, lo que digo es que eso confunde un poco”, fueron las palabras que exclamó Legarreta a Martha Figueroa, Galilea Montijo y Arath de la Torre en la emisión.

Tunden al Programa Hoy por sus comentarios sobre el caso Nath Campos

Tras esta opinión por la cual la tundieron en redes sociales por presuntamente dar a entender que Nath Campos estaba falseando su declaración, ahora la esposa de Erik Rubín emitió un video donde se retracta de lo dicho y fija su postura ofreciendo una disculpa a la famosa vlogger, quien cuenta con millones de seguidores:

“No era mi intención poner en duda su declaración”, dijo.

A veces sin ningún afán de lastimar, hacemos comentarios en temas sensibles y sin desearlo, provocamos incomodidad en algunas personas. Hoy en el programa se habló de un tema sensible, delicado, doloroso y que durante años se ha luchado por erradicar, el abuso contra la mujer

caso Nath Campos (Foto: Twitter@nathcampost/Instagram@soyrix)

Legarreta dijo que sus palabras se malinterpretaron y expresó que como madre de dos adolescentes, lamenta el hecho de que haya pasado percibida como una mujer sin sororidad ante los temas que incumben a las mujeres, especialmente en una época donde se han visto violentados sus derechos y han sido víctimas históricas de abusos.