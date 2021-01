Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre se disculparon con Nath Campos en “Hoy”: “Aprendí una lección muy grande”

El momento en que los conductores se retractan, y ofrecen una disculpa pública a Nath Campos (Video: Youtube Hoy)

Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa protagonizaron esta semana una cruda polémica que les obligó este martes a emitir públicamente una disculpa en la emisión en vivo del programa Hoy.

El escándalo se desató el lunes, cuando los tres conductores hablaron en el foro de Televisa sobre la denuncia de abuso sexual que interpuso Nath Campos contra Rix. La youtuber había revelado pocos días antes que fue víctima de una agresión por parte del influencer; contó que aquella noche, había bebido mucho, y apenas podía caminar bien o defenderse.

Para sorpresa de los espectadores, las estrellas de Hoy dejaron a un lado la gravedad de los hechos, y se centraron en el comportamiento de Nath. Mientras que Figueroa le reprochó a la joven “haber bebido hasta ahogarse”, Legarreta dijo que no entendía cómo las víctimas de abuso sexual podían seguir manteniendo una relación de amistad con su acosador.

En su opinión, esa actitud creaba cierta confusión, y la “sacaba de onda”.

En realidad, Nath Campos ya había explicado en su video que se vio obligada a seguir trabajando con Rix, no por “amistad”, sino porque les llamaban para participar en proyectos en común. A pesar de que estaban al tanto de lo ocurrido, las firmas y su agencia no la apoyaron, y le dijeron que seguirían contratando a Rix, quien tenía en ese momento muchos más seguidores que ella.

A las declaraciones deplorables de las dos conductoras, se unió “la perla” de Arath de la Torre.

“Si esto es cierto que se aclare, si no, también, porque esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por algo que pasó en una borrachera”, apuntó.

Como era de esperar, las opiniones ofensivas y denigrantes que se vertieron en el programa detonaron la furia de Twitter, donde estalló la polémica. Y por eso, este martes, con semblante serio, los conductores de Hoy pidieron una disculpa a Nath Campos.

Aunque Andrea Legarreta y Arath de la Torre ya se habían pronunciado tras el escándalo en sus redes sociales, hoy volvieron a dirigirse a la youtuber desde el foro de Televisa y le pidieron de nuevo perdón. A ellos se unió Martha Figueroa, quien hasta entonces había permanecido en silencio.

La disculpa de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta volvió a retractarse de sus palabras, y lamentó, de nuevo, no haberse expresado adecuadamente. A pesar de que admitió su error, criticó los ataques que recibieron ella y sus hijas a través de redes sociales en las últimas horas.

“Empecé a leer insultos, comentarios en contra de mí y de mis hijas y supuestamente de personas que se abanderan en contra de la violencia hacia las mujeres. Como ustedes saben, estoy a favor de los derechos de las mujeres, no apoyo la violencia de cualquier tipo” .

“Ayer compartí una disculpa pública. Siento de corazón no haberme expresado bien. Una vez más, no llevaba esa intención. Yo seguiré mi lucha con todas las mujeres”, concluyó.

La disculpa de Arath de la Torre

Arath de la Torre también “aclaró” ayer sus palabras en un video publicado en Twitter, pero con ello, solo generó más indignación, pues insistió en la importancia de que las víctimas de violencia de género denuncien “con tiempo” y no pasados los años.

En Hoy, fue más escueto, y dijo que había aprendido “una gran lección”.

“Somos responsables de lo que decimos en este espacio. Asumo mis palabras, no fueron las correctas. Quiero pedir una disculpa pública a ti, Nath, y a todas las mujeres que se han identificado contigo y que de alguna forma están pasando un proceso como este. No soy nadie para juzgar. Siempre he respetado los procesos personales de cada quien. Aprendí con esto una lección muy grande. Ante cualquier situación, la credibilidad de una mujer no se cuestiona”, apuntó.

El mensaje de Martha Figueroa

El lunes, Martha Figueroa comenzó diciendo que conocía a Nath Campos desde que era pequeña, porque trabajó con la madre de la youtuber. Sin embargo, después de esto, lanzó unos comentarios muy indignantes, que parecieron justificar la agresión por el estado etílico en el que estaba la influencer: “El tema es, no pierdas la conciencia para no llegar a eso”, apuntó.

Este martes, la conductora peruana se unió a sus compañeros y se disculpó en vivo con Campos.

“No es momento de justificarme porque me equivoqué, no super expresar, no supe encontrar las palabras correctas para intentar dar el mensaje que personalmente creía en ello. De ninguna manera, creo que nadie merezca algún tipo de violencia, no solamente las niñas o las mujeres, también los hombres. Digamos que ningún ser humano merece algún tipo de violencia, esté como esté”.

“Me equivoqué de tribuna para hablar de otro asunto, no puse punto y aparte para hablar de otro tema en general que a mí me preocupa muchísimo, que es el tema del abuso del que sí propicia muchas cosas. Por eso, Nath te quiero ofrecer una sincera disculpa como se lo dije ayer a tu madre. Lo siento mucho. Te ofrezco una disculpa a ti Nath y al público que se sintieron ofendidos por no haber dicho las cosas correctas. Me ganó no tener toda la información completa”.

