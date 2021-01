“Era una mantenida de mi ex marido”: la Kim Kardashian mexicana se sinceró en Instagram

La influencer, que cuenta con más de 700,000 seguidores en la red social, aseguró que con esfuerzo logró su independencia económica, y ahora se vale por sí misma (Foto: Instagram @vicentefdzjr9)

Mariana González, conocida como “la Kim Kardashian mexicana”, ha sido objeto de críticas y ataques en las últimas semanas por su relación amorosa con Vicente Fernández Junior.

Mientras que algunos usuarios condenaron su diferencia de edad con el músico, y la acusaron de estar con él “por interés”, Anel Noreña juzgó públicamente su forma de vestir, que consideró demasiado atrevida y escotada.

A través de sus redes sociales, sin embargo, la empresaria de 37 años no ha evitado estos temas, y ha hecho frente a muchos comentarios ofensivos. Y este miércoles 13 de enero sorprendió a sus seguidores de Instagram al hablar de temas tan controvertidos como sus cirugías plásticas, su nueva fama, o los años que vivió como ama de casa, tiempo en el que dependía económicamente de su ex esposo.

En sus historias, Mariana González comenzó refiriéndose a sus retoques estéticos, y aclaró que ella explica las operaciones quirúrgicas a las que se ha sometido, y revela los médicos que la han atendido, para ayudar a las mujeres que también quieren verse bellas y proporcionarles información segura.

“No les estoy motivando a hacerse cirugías, únicamente les estoy diciendo y aportando lo que yo hago, porque muchas veces van con gente que pueden ser charlatanes, o para que estén informadas que a veces las cosas no son tan caras. [...] Porque todas queremos ser bellas, pero a veces tenemos condiciones [económicas] diferentes”, explicó.

Mariana González explicó en sus historias que con sus publicaciones no quiere causar envidia, sino motivar a otras mujeres a lograr el éxito (Video: Instagram @marianagp01)

Sin complejos, la influencer afirmó que ella no nació tan bella como le habría gustado, y por eso decidió cambiar su físico con cirugías y tratamientos.

“Bellas siempre vamos a ser. Vamos a mejorar un poquito nuestro físico con cosas que a veces no naciste con esa fortuna, yo no fui afortunada en nacer con todo eso, pues me lo he hecho, me lo he aplicado, me lo he puesto”, confesó.

Además, contó que para sacarse el máximo partido se coloca cada día pestañas postizas, se arregla las cejas y cuida su cabello. Y aunque algunos critican este exceso de “producción”, para ella lo único importante es “sentirse feliz”.

“Todo es producción chicas. Todas somos bellas, pero todas podemos ser más bellas. A todas nos gusta a veces sacar partido a lo mucho o poquito que tenemos. Ahorita hay de todo, la verdad que uno se pone extensiones, se hacen un montón de cosas. Lo importante es sentirse feliz, estar enamorada de la vida, de que uno luce y que la persona que en realidad te quiere, te va a querer así levantada, así como te ves. Así son las personas que en realidad te quieren. Todo esto obviamente es el cascarón, lo bonito debe de estar por dentro”, aseguró.

La novia de Vicente Fernández dijo que se ha sometido a arreglos estéticos porque no nació tan bella como le habría gustado, y a pesar de las críticas, dijo que en su opinión lo importante es sentirse bien y feliz (Foto: Instagram @marianagp01)

Estas declaraciones sobre la apariencia física y la belleza interior llegan una semana después de que varios usuarios le aseguraran en comentarios de Instagram que si no fuera joven y hermosa, Vicente Fernández Jr. no se habría fijado en ella. Además, la acusaron de estar con él por la fama de la familia de artistas, el dinero, y el interés.

“Con todo respeto, pero si él hubiese sido un albañil o un chófer de taxi ni lo plegarías, aunque digas que no hay interés, el hecho de que su papá sea famoso y lo que eso conlleva hace que tú sientas cierta admiración por él y lo veas hermoso, cuando todos nos damos cuenta de que tú eres mucha pieza para él, y él está contigo por tu belleza, porque si no fuera por eso dudo que se hubiese fijado en ti”, escribió el usuario @locos420.

Mariana no ignoró el mensaje, y explicó que si solo se fijara en el dinero seguiría con su ex novio, un millonario árabe de 38 años que era mucho más rico que Vicente Fernández Jr.

En la misma línea, este miércoles, en sus historias de Instagram, reveló que durante mucho tiempo dependió económicamente de su ex marido, y era ama de casa, pero aclaró que esto ya no es así, y que ha logrado valerse por sí misma.

“También quiero ponerme a platicarles un poquito cómo logré yo salir adelante, cómo de ser una mujer que era una ama de casa, que vivía mantenida de mi ex marido, cómo resurgió todo de mí. Después les voy a platicar, para que estén al pendiente. Y si yo las puedo ayudar un poquito motivándolas con lo que a mí me sucedió y cómo lo pude lograr, pues me encantaría aportar ese granito de arena, para que sepan que todos podemos, que lo logramos, que no es fácil pero que se puede”, reveló la modelo.

También agradeció a sus seguidores el éxito que le han demostrado (Foto: Instagram de Mariana González Padilla)

Sobre su éxito en Instagram, la Kim Kardashian mexicana dijo que la plataforma le ha ayudado a conseguir esa independencia económica, y agradeció a sus seguidores el apoyo que le demuestran cada día.

Explicó que cuando comparte videos en restaurantes, hoteles y centros de belleza, no busca dar envidia, sino apoyar a los comercios locales, y motivar a las mujeres emprendedoras a lograr el éxito, tal y como ella hizo.

“Quiero que si siguen esta cuenta que soy yo, les aporte algo, yo no quiero causar envidias, yo no quiero causar eso, al contrario, quiero causar motivación, que ustedes se motivan, que puedan empezar tu negocio. Que hay señoras de edad que dicen ‘¿Qué puedo hacer?’ ‘¿Usted sabe hacer el mole?, Haga mole’”, añadió.

