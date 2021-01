“Kim Kardashian mexicana” y Vicente Fernández Jr. ya piensan tener hijos y hasta tienen sus nombres

(Foto: Instagram @marianagp01)

Vicente Fernández Jr. y Mariana González pronto podrían convertirse en padres. Ambas personalidades lo comentaron tras disfrutar de la tradicional Rosca de Reyes en compañía de su familia.

La también llamada “Kim Kardashian Tapatía” compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram, donde advirtió que si alguno de los dos obtenía un “niño Dios”, tendrían un bebé en este año. En México se estila que al encontrar “al muñequito” del tradicional pan se debe repartir tamales el próximo 2 de febrero.

Cuando la empresaria notó que el pedazo de rosca que partió tenía un “niñito”, comenzó a gritar de felicidad e incluso plantó un beso a su pareja. La hazaña ocurrió por segunda ocasión cuando el hijo de Vicente Fernández encontró otro “niño Dios”.

“Vamos a tener dos, porque nos salieron a él y a mí. Vamos a tener niña y niño”, comentó la modelo y empresaria originaria de Jalisco. “Sí vamos a amarrar. Bebé y bebita”, afirmó el cantante.

Acto seguido, la pareja compartió una imagen de ambas figuras en la que anunció que, de convertirse en padres durante este año, los bebés se llamarán Mía y Emilio, respectivamente.

El romance entre ambos comenzó el año pasado y ha dado mucho de qué hablar. Especialmente por la diferencia de 20 años entre ellos, las constantes criticas en redes sociales y los rumores sobre que Mariana está con Vicente por interés.

Sin embargo, la relación entre ambos parece ser más sólida con cada día que pasa. El cuatro de enero, el cantante compartió una fotografía desde sus redes sociales presentando a Don Cristobal González, el padre de Mariana.

En esta publicación, el cantante posa junto a su suegro en el emblemático rancho de ‘El Charro de Huentitán’. La fotografía deja ver los buenos términos en los que están Vicente y la familia de su novia.

De la misma manera, la modelo compartió desde sus redes sociales una fotografía que hizo frente a los constantes ataques y comentarios ofensivos perpetuados por cientos de usuarios.

“Fue, es y será un placer coincidir en esta vida contigo, te amo. Tenemos mil jueces que juzgan cada día lo nuestro en un mundo en que todos se creen Dios. Lo único que importa es lo que sabemos los dos”, escribió la modelo en la publicación.

Sin embargo, esta instantánea no impidió que algunos seguidores continuaran asegurando que la modelo entabló una relación con el cantante por “interés”. Mariana no se detuvo y respondió a los comentarios.

“Con todo respeto pero el hubiese sido un albañil o un chofer de taxi no lo pelarías, aunque digas que no hay interés, el hecho de que su papá sea famoso y lo que eso conlleva hace que tu sientas cierta admiración por él y lo veas hermoso (...)”, comentó el usuario @locos420

A lo que la modelo respondió: “Creo que puedo escoger, él es un hombre que lo tiene todo para mí, su trato y la forma que es con mis hijos y familia es lo que me enamoró, porque siempre mis ex parejas son personas que deben tener todo lo que a mí me gusta o interesa en un hombre, que si fuera por dinero, mi ex novio era un millonario árabe de 38 años, si todo fuera el dinero seguiría con él”.

A pesar de los abundantes comentarios y críticas, la modelo sigue compartiendo videos y fotografías de la vida que comparte con el cantante, ya sea disfrutando de unos tacos o intercambiando besos en un paisaje paradisiaco.

