Mhoni Vidente hizo una alarmante predicción sobre el futuro de “Ventaneando”

Pati Chapoy, Mhoni Vidente y Daniel Bisogno (Foto: Archivo)

Mhoni Vidente no dejó pasar la oportunidad de ofrecer sus vaticinios respecto de lo que ocurrirá con el programa Ventaneando, de TV Azteca.

La emisión dedicada al mundo del entretenimiento ha dado de qué hablar en semanas recientes sobre todo por los conflictos que ha enfrentado uno de sus conductores más famosos: Daniel Bisogno.

Sin embargo, pese a algunos rumores, Mhoni aseguró que Daniel seguirá en la televisora.

“Esta carta me dice que Daniel Bisogno no va a salir de TV Azteca, sigue estando en esa televisora. Le vienen dando un programa, próximamente, los sábados. Definitivamente es uno de los consentidos del dueño o consentidos, también, del público”, comentó la vidente durante una participación en el portal En el Radar.

Mhoni Vidente advirtió sobre cambios en "Ventaneando" para el próximo año (Foto: Instagram@mhoni1)

Lo que causó alarma fue su predicción relacionada con Pati Chapoy, quien ha sido titular de Ventaneando desde 1996.

“Pati Chapoy se sale, definitivamente, del programa Ventaneando por culpa de una enfermedad y va a decidir estar un tiempo lejos de la televisora”, aseguró Mhoni.

Los conflictos de Bisogno

El popular “muñe” ya había estado en “el ojo del huracán” luego de despotricar en Twitter en contra de un seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Bisogno estalló contra el usuario y le dedicó un mensaje lleno de insultos. El escándalo escaló de tal manera que el conductor salió a disculparse y decidió abandonar durante unas semanas su actividad en la red social.

Poco después reapareció con todo el respaldo de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y parecía que el asunto se había calmado.

La disculpa de Bisogno

Sin embargo, Bisogno desató un nuevo escándalo el pasado 9 de diciembre, cuando en plena transmisión de Ventaneando llamó “bruja mal cog*da” al presentador argentino Javier Ceriani.

“Van con un pobre diablo como ese. Que no da una y que tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo. Es el asqueroso más grande el Ceriani. Y además con esa jeta de bruja mal cog*da. Perdónenme, pero sí, asqueroso, malviviente”, fueron las palabras que desataron la polémica.

Los comentarios no se hicieron esperar en Twitter, donde Bisogno repitió los mismos comentarios contra el titular de Chisme No Like.

Al día siguiente Bisogno no apareció en Ventaneando y de hecho no ha estado en el programa desde entonces.

Daniel Bisogno y Javier Ceriani (Foto: Daniel Bisogno / IG - Ceriani / IG)

Versiones indicaron que Daniel reaparecerá en el programa ya hasta el próximo año, pero también se llegó a decir que la estancia de Bisogno en Azteca peligraba e incluso que podría cambiarse a Televisa.

Martha Figueroa, en el programa Con Permiso de Unicable, habló el sábado pasado sobre los posibles caminos de Bisogno.

“Resulta que aunque ahorita está suspendido, castigado, sin goce de sueldo, parece ser que ya le van a dar cuello. Y tan ya sintió Daniel que le van a dar cuello que entonces ya empezó a buscar contactos y a ver por dónde se le abre una puertita para pedir chamba en Televisa. Y entonces, la gran pregunta es, ¿se lo van a jalar para Televisa, o lo van a aceptar en Televisa o no?”, relató Martha en la emisión.

Añadió que será hasta enero cuando se defina el futuro de Bisogno en TV Azteca, pues hasta ahora sigue “castigado”.

“Hasta enero regresa, pero en el inter van a salir algunos programas en los que él está, porque ya se habían grabado, los programas de vacaciones digamos. Entonces bueno, el caso es, si lo ven ahí no crean que ya lo perdonaron, es que bueno ya estaba grabado”, explicó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Tras el supuesto castigo de TV Azteca, Daniel Bisogno busca trabajo en Televisa: “Parece ser que ya le van a dar cuello”

Aseguran demanda millonaria de TV Azteca contra Javier Ceriani

Un supuesto castigo, amenazas y nuevos promos: el incierto futuro de Daniel Bisogno tras el escándalo con Javier Ceriani