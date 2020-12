Un supuesto castigo, amenazas y nuevos promos: el incierto futuro de Daniel Bisogno tras el escándalo con Javier Ceriani

Foto: Ventaneando (captura de pantalla)

El futuro de Daniel Bisogno en TV Azteca es cada vez más incierto y es que después de protagonizar un conflicto con el periodista Javier Ceriani no ha vuelto a aparecer ante las cámaras de Ventaneando, pero sí en el promocional del próximo año que fue grabado con anterioridad y por lo que el conductor y actor podría aún estar incluido en los planes de la televisora del Ajusco.

“Algo grande va a suceder... Nos estamos preparando”, escribió Pati Chapoy en sus redes sociales al publicar este anuncio sobre lo que se avecina en el programa de espectáculos.

En el promocional aún aparece Daniel Bisogno y podría ser un indicio del destino del conductor dentro de la emisión y la misma televisora, a pesar de que ha estado ausente desde que se dirigió de manera inapropiada hacia el conductor de Chisme No Like, al que calificó de “asqueroso” y “bruja malcogida”.

Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente, Mónica Castañeda, Ricardo Manjarrez y Rosario Murrieta aparecieron con atuendos de gala al lado de Daniel Bisogno, por lo que se podría creer que el protagonista del Cuarentenorio Cómico sólo está de vacaciones o castigado, como se publicó este martes en TV Notas.

Video: Ventaneando / IG.

Una fuente allegada a la empresa declaró a la revista mexicana que Bisogno fue retirado de sus actividades sin goce de sueldo hasta enero próximo, cuando se defina su situación al interior de TV Azteca.

“Le dejó muy en claro que tal vez podrían rescindir su contrato, pues ya hay muchas situaciones negativas provocadas por él, y que analizarían si lo mejor era sacarlo de la televisora para no manchar la imagen de ésta”, comentó la persona cercana a la televisora y al mismo Daniel.

“Daniel se indignó y les gritó que si se atrevían a despedirlo, los demandaría, y que obviamente sería una demanda millonaria porque él es uno de los mejor pagados de la televisora, y ha trabajado muchos años para ellos; además, amenazó con destapar algunos de sus secretos”, añadió la publicación.

Según la misma fuente, tanto Ricardo Salinas como Pati Chapoy están cansados de las actitudes de Daniel Bisogno, por lo que en esta ocasión no quieren darle más concesiones.

“El señor Salinas sólo quiere aparentar que todo está bien con Daniel, pero la realidad es que ya está harto de que por su culpa, la televisora y él estén bajo la mira de todos porque no piensa lo que dice o escribe en las redes”, resaltó la fuente anónima.

“Aunque Chapoy diga lo contrario, ella también ya está harta de lo que ha dicho y hecho Daniel últimamente, y no está de acuerdo con todo eso. Lo que se sabe es que ella tampoco ya no piensa meter las manos por él, o también podría afectarle”, concluyó TV Notas.

El conflicto entre los conductores de Chisme No Like y Ventaneando comenzó la semana pasada cuando los presentadores del programa de espectáculos mexicano se molestaron porque no obtuvieron la exclusiva del nuevo romance de Marjorie de Sousa.

Daniel Bisogno hizo duros comentarios hacia Javier Ceriani, quien conversó con el empresario vinculado a Marjorie: “Pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da”. Aunque recibió más de una crítica, el conductor volvió a reiterar su postura a través de Twitter.

Ceriani respondió de manera furiosa a los comentarios y reprobó que buscaran desvalorizar su trabajo al cambiarle el género, por lo que lo tachó de “misógino”, “frustrado con una doble vida” y “gay homofóbico”.

Desde entonces el periodista argentino ha hecho varias revelaciones sobre la vida oculta del conductor de Ventaneando e incluso han ventilado audios de personas relacionadas con él.

