Tras el supuesto castigo de TV Azteca, Daniel Bisogno busca trabajo en Televisa: “Parece ser que ya le van a dar cuello”

Las versiones sobre la inminente salida de Daniel Bisogno de TV Azteca se han vuelto cada vez más fuertes.

El martes 15 de diciembre, la revista mexicana TV Notas aseguró que el colaborador de Ventaneando había sido suspendido de empleo y sueldo durante un mes, por sus comentarios ofensivos hacia Javier Ceriani, a quien llamó “asqueroso” y “bruja malcogida”.

“Van con un pobre diablo como ese. Que no da una y que tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo. Es el asqueroso más grande el Ceriani. Y además con esa jeta de bruja mal cogida. Perdónenme, pero sí, asqueroso, malviviente”, dijo en el espacio de Pati Chapoy.

Desde entonces, el destino de Daniel Bisogno dentro de la cadena mexicana es un misterio, aunque cada vez más voces aseguran que podrían rescindirle el contrato.

Este sábado, durante la emisión del programa Con Permiso, de Unicable, Martha Figueroa reveló que el conductor de TV Azteca ha estado tocando puertas en Televisa para conseguir una oferta de trabajo.

“Resulta que aunque ahorita está suspendido, castigado, sin goce de sueldo, parece ser que ya le van a dar cuello. Y tan ya sintió Daniel que le van a dar cuello que entonces ya empezó a buscar contactos y a ver por dónde se le abre una puertita para pedir chamba en Televisa. Y entonces, la gran pregunta es, ¿se lo van a jalar para Televisa, o lo van a aceptar en Televisa o no?”, contó la artista peruana, en conversación con Pepillo Origel.

Figueroa, quien trabajó en el pasado en Ventaneando, y ahora forma parte del elenco de “Hoy” en Televisa, dijo que el futuro de Bisogno en Azteca se definirá en enero. Y hasta ese momento seguirá “castigado”, aunque lo veamos en especiales de Navidad, unos programas que fueron grabados antes de que lo suspendieran.

“Hasta enero regresa, pero en el inter van a salir algunos programas en los que él está, porque ya se habían grabado, los programas de vacaciones digamos. Entonces bueno, el caso es, si lo ven ahí no crean que ya lo perdonaron, es que bueno ya estaba grabado”, explicó.

En su opinión, es difícil que Daniel Bisogno consiga su cometido y logre una oferta en la cadena rival, porque es “un personaje muy complicado”.

“Es una figura fuerte y no tan fácil. Le dirían ‘Ay claro pásale’, porque aparte ha descabezado a medio Televisa. Entonces, se quedó sin chamba, y de un triste... Y de.. ‘¿y ahora dónde me voy a colocar?’ ‘¿Ahora dónde me coloco?’”, apuntó Figueroa.

Según Pepillo Origel, Daniel Bisogno estaría atravesando un mal momento tanto profesional como personal, porque a su conflicto con Ceriani, y a su delicada situación laboral, se unen otros problemas. Y es que de acuerdo al periodista, la madre del conductor de Ventaneando dio positivo a COVID-19 y se encuentra internada en el hospital.

“Te cuento de la tristeza que trae, sobre todo porque sus papás tienen Covid, y la mamá está en el hospital. Por ese lado, le deseamos a tu madre Daniel que ya pronto salga del hospital”, expresó.

“De ultratumba les saludo”

Aunque Daniel Bisogno no ha aclarado los términos en los que se encuentra con TV Azteca, el jueves 17 de diciembre apareció en el programa de radio “La Tetera”, del Heraldo, y envió un particular saludo a sus oyentes.

“Les habla Daniel Bisogno, público querido, aunque ustedes crean que no, así soy yo, de ultratumba les saludo con todo cariño”, dijo el conductor.

