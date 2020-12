Aseguran demanda millonaria de TV Azteca contra Javier Ceriani

El conductor se ha referido a Daniel Bisogno como "misógino" y "gay homofóbico" (Foto: Archivo)

Una polémica más se suma al conflicto protagonizado por Daniel Bisogno y Javier Ceriani, los periodistas de espectáculos que recientemente han sido confrontados entre ellos por una serie de ofensas que profirió el presentador de Ventaneando. Y es que a esta controversia se sumaría la propia televisora del Ajusco, pues según versiones, ya se encontraría estudiando la posibilidad de emprender una demanda millonaria en contra del argentino.

Tras el altercado en el que Bisogno se refirió al periodista de Chisme No Like! como “asqueroso” y “bruja malcogida”, Ceriani no se quedó callado y contestó los ataques involucrando también a importantes personajes de TV Azteca, entre ellos el director de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, a quien también llamó “vendedor de electrodomésticos”.

Y es que de acuerdo al periodista Jorge Carbajal, quien cuenta con un programa de espectáculos en su canal de YouTube Productora 69, la televisora se encuentra a disponibilidad de emprender acciones legales contra el periodista de Estrella TV.

“Todo el equipo legal está analizando la posibilidad de demandar a Javier Ceriani y Elisa Beristain e incluso al programa Chisme No Like! porque según ellos fue muy delicado lo que trató Javier y Elisa el día que le contestaron a Bisogno, que hablaron sobre Ricardo Salinas Pliego y Alberto Ciurana y sobre el hijo de Ricardo Salinas, y de Pati Chapoy, obviamente”, expresó.

Los conductores han hecho evidente su antipatía en ocasiones anteriores (Foto: Daniel Bisogno / IG - Ceriani / IG.)

Carbajal aseguró que sería una demanda millonaria la que el grupo de empresarios emprendería contra Ceriani, por lo que se encuentran revisando escrupulosamente todos los pormenores de las escandalosas declaraciones del argentino.

“Dicen que por ese motivo están dispuestos a emprender una demanda millonaria en contra de Javier y Elisa. Yo no sé si esto procede o no, lo que tengo claro es que el equipo legal de TV Azteca lo está estudiando punto por punto y lo están analizando en muchos de los programas donde llegaron a hablar de Pati, Ciurana, Ricardo, todo lo están analizando, para ver cómo pueden manejar las cosas, y en realidad no les interesa ofrecer disculpas de nada”, agregó.

Y es que según el periodista, el equipo jurídico de TV Azteca busca examinar cada detalle para encontrar la manera idónea de proceder legalmente.

El escándalo ha escalado a tal grado que desde hace más de una semana, cuando Bisogno se expresó negativamente de Ceriani, el colaborador de Pati Chapoy no se ha presentado en el foro ni sus compañeros han realizado alguna declaración al respecto, por lo que se especula fuertemente que estaría “castigado” y sin goce de sueldo.

Beristain también sería demandada, según Carbajal (Foto: IG: elisaberistain)

Se dice que será hasta el mes de febrero cuando Bisogno vuelva a parecer en la pantalla de TV Azteca, y según las versiones, el conductor y Pati Chapoy se negaron rotundamente ante los altos mandos de la televisora a ofrecer disculpas a Javier Ceriani en su programa de televisión, negociando que se les permitiera hacerlo, pero a través de las redes sociales, hecho que no se concretó.

Por su parte, desde el día siguiente de haber sido el blanco de los ataques del mexicano, expresó su repudio y catalogó al conductor como “misógino”, “frustrado con una doble vida”, y “gay homofóbico”, además de haber señalado la gravedad dirigirse a él en femenino, siendo que se trata de un hombre cisgénero.

Aunado a ello, el equipo de Chisme No Like! retomó una noticia que difundió hace unos meses la revista TV Notas, donde se muestra a Daniel Bisogno besando a un joven en un club de la Zona rosa de la Ciudad de México. De acuerdo con la información presentada, el joven de entonces 18 años y Bisogno tuvieron un acercamiento íntimo más allá de los besos en el bar.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Tras el supuesto castigo de TV Azteca, Daniel Bisogno busca trabajo en Televisa: “Parece ser que ya le van a dar cuello”

Un supuesto castigo, amenazas y nuevos promos: el incierto futuro de Daniel Bisogno tras el escándalo con Javier Ceriani

Más de la batalla entre Ceriani y Daniel Bisogno: destaparon una supuesta infidelidad del conductor de “Ventaneando”