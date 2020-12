Duras declaraciones de una famosa actriz sobre Tom Cruise por el audio contra su equipo: “Es una persona abusiva”

Tom Cruise y Hayley Atwell en el set de "Misión Imposible" en Roma (Reuters)

La actriz Leah Remini reaccionó ante los elogios de las celebridades sobre el ataque de furia de Tom Cruise contra varios trabajadores de su equipo por romper los protocolos anticovid en el set de “Misión Imposible” en Londres.

Si bien muchas estrellas han salido en defensa de Cruise tras la grabación filtrada del actor reprendiendo a varios miembros del rodaje por violar las pautas de seguridad, Remini cree que su arrebato fue orquestado por “publicidad”.

En una publicación en el blog anti-Cienciología The Underground Bunker, Remini, una de las desertoras y críticas más destacadas de la organización religiosa, describió a la megaestrella del cine como una “persona abusiva”.

“No le importa las familias de su equipo; todo esto es por publicidad”, escribió Remini. “Tom no cree en los valores familiares. Apostaría a que hizo que le escribieran esta perorata y que su asistente de la Cienciología lo grabara y lo publicara. Escuchar a un actor rico con un poder enorme dirigirse a su equipo de esta manera es un signo de debilidad”, sentenció la actriz.

“Parece pensar que Hollywood es incapaz de hacer películas sin su ayuda. Decir tal cosa indica la figura divina que Tom cree que es, y lo que Cienciología le hace creer que es”, continuó Remini en su texto contra el actor. “La realidad es que cualquiera que esté trabajando en Hollywood hoy en día trabaja bajo estrictas pautas anticovid. Cualquiera que esté trabajando lo sabe”. Y sentenció: “Tom Cruise no dicta cómo se hacen las películas, incluso si él parece pensar que sí”.

Remini continuó afirmando que lo que se escucha en el audio revela la “verdadera personalidad” de Cruise. “Es una persona abusiva. Lo presencié, lo he recibido en un nivel pequeño, y su ex novia, sus empleados y sus amigos me han informado de un abuso similar “, escribió Remini. “Este es el verdadero Tom”.

Y alentó a quienes elogiaron su comportamiento a reconsiderar la dinámica de poder en juego: “Este no es solo un tipo en medio de un lugar público enfrentándose a alguien por no usar una máscara. Este es el maldito Tom Cruise ejerciendo su poder y amenazando y degradando a sus trabajadores”.





Tom Cruise: “Si los veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos”





El protagonista de “Top Gun” ha trabajado incansablemente detrás de escena para hacer cumplir las estrictas reglas de distanciamiento social durante la filmación, que se desarrolla en Gran Bretaña, y explotó de furia después de ver a dos miembros del equipo de rodaje parados demasiado cerca uno del otro frente al monitor de una computadora.

Cruise, de 58 años, estaba muy molesto porque todos sus esfuerzos por seguir filmando durante la pandemia podían estar en riesgo. “No vamos a cancelar esta maldita película. ¿Se entiende?”, dice el actor a los gritos en un extracto del audio que fue entregado al diario The Sun por un empleado de la producción.

En otro momento, la estrella les dice: “Me preocupo por ustedes, pero si no me van a ayudar, están fuera. ¿De acuerdo? ¿Ves esa vara? ¿Cuántos metros es eso?”, en referencia a las medidas anticovid que él mismo se ocupó de establecer en las locaciones para evitar contagios en el elenco y en el equipo de producción.

“Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta. No quiero volver a verlo nunca. ¿Se entiende? Si lo veo de nuevo, estás jodido y despedido”, se escucha al actor en medio de su enojo.









Cincuenta miembros del personal de los estudios Warner Bros. en Leavesden, en el sureste de Inglaterra, quedaron atónitos por el estallido de ira del actor.

La última entrega de la franquicia, “Misión imposible 7″, ya se ha visto afectada por una serie de retrasos como consecuencia de la pandemia. Doce personas en el set de Italia, dieron positivo en febrero cuando comenzó el brote de coronavirus.

La producción se reanudó en Reino Unido hace dos semanas, y Cruise ha tratado personalmente de asegurarse de que no haya más retrasos. Se lo ha fotografiado con una máscara en el set y está constantemente atento a los infractores.

Incluso pagó de su bolsillo USD 500.000 por un crucero para que el elenco y el equipo estén protegidos durante los días de filmación en Noruega.

Según los informes, Cruise arremetió contra el equipo por segunda vez, ya que la noticia del primer incidente llegó a los titulares internacionales, y desde entonces cinco miembros del personal abandonaron la producción, según The Sun.

