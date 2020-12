La furia de Tom Cruise en el set de “Misión Imposible”: renunciaron cinco empleados

Tom Cruise estalló de furia al ver que dos miembros de su equipo rompieron los protocolos anticovid en el set de “Misión Imposible” (The Grosby Group)

Cinco miembros del personal de la nueva película de Tom Cruise renunciaron por sentir que era una paradójica “misión imposible” seguir trabajando para la estrella de Hollywood tras un nuevo ataque de furia en el set. Pero todo empeoró cuando el audio del actor, furioso al ver que dos empleados no cumplían con los estrictos protocolos anticovid, se viralizó en todo el mundo.

“El primer estallido fue grande, pero las cosas no se han calmado desde entonces. La tensión se ha ido acumulando durante meses y esta fue la gota que colmó el vaso. Desde que se hizo público, ha habido más enojos y varios miembros del personal se han marchado “, dijo una fuente al medio británico The Sun.

“Él simplemente no puede aguantar más después de todos los esfuerzos que han hecho para seguir filmando. Está molesto que otros no se lo tomen tan en serio como él. Al final, es él quien lleva la carga“, dijo el informante al citado medio.

Tom Cruise: “Si los veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos”

El protagonista de “Top Gun” ha trabajado incansablemente detrás de escena para hacer cumplir las estrictas reglas de distanciamiento social durante la filmación, que se desarrolla en Gran Bretaña, y se enfureció después de ver a dos miembros del equipo parados demasiado cerca uno del otro..

“Si te veo hacerlo de nuevo, ¡te vas!” Y si alguien de este grupo lo hace, eso es todo, ¡y tú también y tú también! Y tú, ¡no vuelvas a hacerlo nunca más!”, se escuchó a Cruise en medio de su enojo en el audio filtrado de The Sun.

Cincuenta miembros del personal de los estudios Warner Bros. en Leavesden, en el sureste de Inglaterra, quedaron atónitos por el estallido de ira del actor.

La última entrega de la franquicia, “Misión Imposible 7″, ya se ha visto afectada por una serie de retrasos relacionados a raíz de la pandemia mientras el elenco y el equipo estaban en Europa. Doce personas en el set en Venecia, Italia, dieron positivo en febrero cuando comenzó el brote de coronavirus.

Tom Cruise en el set de "Misión Imposible" en Roma (Reuters)

La producción se reanudó en Reino Unido hace dos semanas, y Cruise ha tratado personalmente de asegurarse de que no haya más retrasos. Se lo ha fotografiado con una máscara en el set y está constantemente atento a los infractores.

Incluso pagó de su bolsillo USD 500.000 por un crucero para que el elenco y el equipo estén protegidos durante los días de filmación en Noruega.

En el audio obtenido por el periódico The Sun se puede escuchar a Cruise diciendo: “Están en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta. Estuve hablando por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos están mirando y usándonos para hacer sus películas”.

Cruise, de 58 años, estaba muy molesto porque todos sus esfuerzos por seguir filmando durante la pandemia podrían estar en riesgo. “No vamos a cancelar esta maldita película. ¿Se entiende?”, dice el actor a los gritos en otro extracto del audio que fue entregado al diario británico por un empleado de la producción.

George Clooney (REUTERS/Henry Nicholls)

George Clooney lo defendió, pero se diferenció

En medio del escándalo, George Clooney dijo que entiende por qué Tom Cruise arremetió contra los miembros del equipo por violar las pautas de distanciamiento social en el set. “Entiendo por qué lo hizo”, afirmó el actor y director.

En conversación con Howard Stern, la estrella afirmó que no cree que su compañero de profesión haya actuado de manera inapropiada. “No reaccionó exageradamente porque es un problema”, dijo Clooney a Stern en respuesta al audio que se viralizó en todo el mundo. Sin embargo, el intérprete de 59 años aclaró que si hubiera sucedido lo mismo en su set, habría reaccionado de manera un poco diferente.

“No lo habría hecho así”, dijo Clooney. “Estás en una posición de poder y es complicado, ¿verdad? Tienes una responsabilidad por todos los demás y él tiene toda la razón en eso. Y, ya sabes, si la producción se suspende, mucha gente pierde sus trabajos. Simplemente no es mi estilo, ya sabes, hacer que todos se pongan a trabajar de esa manera”

Aún así, Clooney dijo que no cree que Cruise esté equivocado por ser tan estricto en seguir los protocolos, implementados para mantener seguros a todos en el set mientras filman durante la pandemia.

“Entiendo por qué lo hizo. No se equivoca en absoluto en eso”, dijo Clooney. “Sabes, yo solo, no sé si lo hubiera hecho tan personalmente, pero no conozco todas las circunstancias”.

