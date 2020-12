“Ojalá que no le encarguen mi rescate”: por qué Adal Ramones no quiso que Yordi Rosado negociara en su secuestro

Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, fue el encargado de pagar todos los gastos del rescate de Adal Ramones (Foto: Instagram/@adalramones)

Durante una entrevista que Yordi Rosado le realizó a Adal Ramones en su canal de YouTube, el ex conductor del programa Otro Rollo reveló el verdadero motivo de por qué no quería que Yordi Rosado fuera el encargado de su rescate cuando fue secuestrado en 1998.

Indicó que eligió a Memo del Bosque como la persona que negociaría el rescate, pues si hubiese elegido a Yordi Rosado, más problemas pudieron existir, ya que su amigo desde la infancia habría buscado cualquier medio para rescatarlo en lugar de mantener la calma y negociar poco a poco.

“Cuando me secuestran estábamos en el pleno top del programa (Otro Rollo). Yo dije: ‘Ojalá que no encarguen a Yordi mi rescate’; cuando me preguntaron quién quería que se encargara. Escogí a Memo del Bosque, fue la mejor decisión de mi vida. Cuando salí, me dijeron ‘qué bien que no fue Yordi’, él hubiera dado todo con tal de rescatarte”, confesó Adal Ramones.

Cuando fue liberado, Ramones pensó que lo habían hecho sin pagar un rescate, pero le mencionaron que Emilio Azcárraga, propietario de Televisa, fue quien pagó todo.

Ramones no quería que Yordi Rosado fuera el encargado del rescate, pues lo habría hecho de una manera nada tranquila (Cortesía Adal Ramones)

“Cuando voy con Emilio, Emilio me hace así (gesto de abrazo) y voy y lo abrazo, y le dije ‘Emilio, te voy a pagar hasta el último centavo’ y me dijo ‘con que sigas trabajando aquí, y hagas lo que tienes que hacer, como lo haces tú’. Y todo el tiempo de Otro Rollo cumplía”, declaró.

Asimismo, destacó que al principio, cuando los secuestradores comenzaron a llamar para confirmar que estaba secuestrado, nadie le creía, ya que días en días anteriores, Adal Ramones bromeó sobre un secuestro.

“Quien realmente pagó lo que pedían ellos fue Emilio Azcárraga. Recibe el mensaje Lalo Suárez y él no me creía porque días antes bromeé con él sobre que me habían secuestrado; después les llevó esta grabación a Azcárraga y Pepe Bastón y ellos tres junto con el equipo antisecuestro lograron sacarme de ahí”, contó Adal.

Adal Ramones mencionó que el empresario Alfredo Harp Helú también tuvo un papel fundamental en el rescate (Foto: Instagram/@adalramones)

Además, mencionó que el empresario Alfredo Harp Helú también tuvo un papel fundamental en el rescate. Su equipo antisecuestros estuvo muy cercano al caso y lograron sacarlo de su tragedia luego de siete días.

Adal Ramones refirió que su secuestro se dio después de una plática prematrimonial en la colonia Narvarte. Al salir de su camioneta, varios hombres lo amagaron y encañonaron para subirlo a su propio vehículo, en el cual lo sacaron de la ciudad.

Al recordar si en su camioneta tenía elementos que lo colocaran en una peor posición acerca del dinero que poseía, recordó que en la guantera estaba el contrato con Bacardí compañía, su primer contrato grande, así como una revista donde se mencionaba que recientemente abrió el antro.

Un mes después del día de su secuestro, Adal se casó con Gaby Valencia y no lograba ver closets, ya que durante el rapto se mantuvo dentro de uno lleno de candados (Captura de video)

No sufrió ningún daño pues, en palabras de Ramones, los secuestradores eran fans de Otro Rollo, por lo que procuraron su bienestar, dentro de lo que cabe, a pesar de las amenazas y las groserías que lo intimidaron al principio.

Posteriormente aclaró que luego de ser liberado le costó mucho tiempo recuperarse. Un mes después del día de su secuestro, Adal se casó con Gaby Valencia y no lograba ver closets, ya que durante el rapto se mantuvo dentro de uno lleno de candados.

Como medidas de seguridad posteriores, Adal Ramones confesó que a partir de ese momento carga con un arma, con guardaespaldas y una camioneta que lo sigue durante su camino para cuidarlo de mejor manera.

