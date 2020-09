La denuncia por la que TV Azteca cambió de horario y día el programa de Adal Ramones

Al comediante no le ha ido muy bien en sus inicios con TV Azteca, por lo que su proyecto se moverá de horario (Foto: Instagram @adalramones)

Parece ser que el ahora conductor de TV Azteca, Adal Ramones, no inició con el pie derecho en su ingreso a la televisora. El proyecto de televisión que dirige el actor, “Don’t, no lo hagas”, no está teniendo el éxito esperado y el rating es muy bajo en comparación con la competencia de la televisora rival.

Y es que el proyecto se tiene que enfrentar al reto de superar al programa “Me caigo de risa” que va por su sexta temporada y que es un éxito total en comparación con el programa de Adal, que lucha por adaptarse y que se encuentra muy por debajo de las cifras que tiene el programa de comedia. Según reportó el sitio TV Notas, el proyecto de Televisa superó por más de medio millón de televidentes a “Don´t no lo hagas”.

Por ello fue que el programa de Adal Ramones fue movido al viernes, donde no tiene otro gran proyecto con qué rivalizar y que forme parte de la televisora de San Ángel. La única competencia que tendrá en ese horario es la repetición de la popular telenovela “Betty la Fea”, la cual ha generado un gran levante de audiencia para TV Azteca.

"Aburrido, lento y de mala calidad", así fueron los comentarios contra el programa que conduce Adal Ramones (Foto: Instagram @adalramones)

Como es de esperarse las críticas a “Don´t no lo hagas” llegaron: fue calificado por el público como “lento, aburrido y de mala calidad". Otro de los puntos negativos que fueron muy atacados es el relacionado con una de las participantes del reality show, de nombre Toty. La señora habría sido participante del programa “Te la juegas”, que era conducido por Luis García y ahora repitió en el programa de Adal Ramones. Esto fue visto como algo muy sospechoso por el público del proyecto.

Toty era conocida antes como Mary, lo que causó que muchos usuarios pensaran que el concurso está arreglado y hasta compararon fotos en las redes sociales para tratar de buscar similitudes entre ambas participantes.

El lugar ocupado por “Don´t, no lo hagas” ahora será del programa Exatlón, que ha dado buenos dividendos a Azteca y que pondrán a competir contra “Me caigo de la risa”, de Televisa. Por su parte, Adal Ramones pasará al viernes en la noche, donde permanecerá hasta que pueda garantizar buenos resultados de audiencia.

Las críticas de TV Azteca contra TV Azteca

Pati Chapoy es una de las críticas más feroces dentro de TV Azteca para con los contenidos de la televisora (Foto: Instagram @HechosAM /@chapoypati)

Una de las situaciones más constantes que se ven en la televisora del Ajusco es la constante cantidad de críticas entre sus propios contenidos, principalmente de personas con mucho peso en los equipos de producción como lo es Pati Chapoy, quien esta semana no se reprimió a la hora de criticar al programa matutino de noticias Hechos AM.

La periodista de espectáculos se refirió al noticiario como “aburrido” y criticó el rumbo al que lo están llevando sus productores de quienes dijo que “no saben lo que están haciendo”.

El programa pasó por un momento de cambio radical luego de la salida de Jorge Zarza, quien fue el conductor durante más de 20 años y que ya había generado una conexión cercana con el público luego de cubrir eventos como la visita del Papa y las tragedias de los sismos que azotaron México en el 2017.

Lo que es cierto es que el programa matutino tiene una competencia muy complicada pues tiene que pelear con espacios con otros noticiarios y programas como “Hoy” y “Venga La Alegría” y según versiones, Hechos no ha logrado repuntar en audiencia en comparación con ellos.

