“Que conmigo no se meta”: Giovanni Medina amenazó a Adal Ramones y él respondió

El conflicto entre Ninel Conde y Giovanni Medina escaló hasta involucrar a terceras personas, así el conductor Adal Ramones se involucró en la guerra de declaraciones después de que se pronunció a favor de su ex compañera en el Tenorio Cómico hace casi cinco años.

Hace unos meses el presentador de La Academia y Otro Rollo fue cuestionado sobre su relación con el empresario y ex pareja de Nindel Conde. En aquella ocasión, Adal Ramones reveló los momentos incómodos que sostuvo por los reclamos de Giovanni Medina.

“Algo le dije a Ninel que saliendo de un teatro, creo que en Querétaro, el cuate se me acercó y me dijo: ‘Oye Adal, no creo que sea apropiado...’. Yo le dije: ‘A mí no me dices nada, ahórrate tus palabras, ni me dirijas la palabra’. Ahí se calmó”, mencionó el comunicador en entrevista con el programa De primera Mano.

Ramones explicó que no tiene nada en contra de la ex pareja de Ninel Conde, quien además intentó enviarle mensajes amenazantes a su número celular y estas actitudes también las tuvo hacia los comediantes Germán y a Freddy Ortega.

Giovanni y Ninel se convirtieron en padres de Emmanuel en octubre de 2014 (Instagram: giovannimedinam)

Tras estas revelaciones, el propio Giovanni Mediana contó su versión de los hechos, acusó a Adal Ramones de estar en condiciones poco favorecedoras y hasta dejó entrever que existió algo más que un compañerismo con Ninel Conde.

“Me llamó la atención (las declaraciones de Adal Ramones) porque son totalmente alejadas de la realidad, no me extraña por el presunto estado en que estaba todas las noches, no podía él y dos personas más. Había noches en que no podían terminar las funciones”, dijo ante los medios de comunicación.

Giovanni Medina dijo que tanto en el backstage de la producción, como en el camerino de su ex pareja encontró situaciones comprometedoras.

“No les puedo contar lo que era el backstage de la producción... y que diga el señor Adal cómo los encontré, qué estaba haciendo con Ninel”, dijo antes de lanzar una amenaza hacia el ahora conductor de TV Azteca.

“Que conmigo no se meta porque sí va a recibir respuesta”, sentenció.

Adal Ramones volvió a responder a estas palabras y repitió que no tiene nada en contra del empresario (IG: adalramones)

Adal Ramones volvió a responder a estas palabras y repitió que no tiene nada en contra del empresario, quien ahora sostiene una intensa batalla contra la también conocida como “Bombón asesino”.

“No quiero ser un subtema del tema de ellos. No tengo nada en contra de Giovanni, porque al final de cuentas esto pasó hace tantos años y jamás lo dijimos, ni Germán ni a mí... pero sí, me increpó al final de (una función) de Querétaro”, mencionó de nueva cuenta ante Gustavo Adolfo Infante.

Ramones rechazó que no hubiera terminado una sola función del Tenorio Cómico, ya que si esto fuera verdad ya no tendría trabajo en los espectáculos mexicanos.

Agregó que en muy pocas ocasiones el elenco de la obra coincidieron con Ninel Conde, ya que además tenía otras presentaciones y los tiempos no se acoplaban.

Volvió a recordar la ocasión que se le acercó Giovanni Medina a él y a Germán Ortega, lo que provocó que le negaran el acceso a los camerinos.

Ninel Conde también usó sus redes sociales para enviar un mensaje especial: “Me encanta escuchar mentiras cuando conozco la verdad” y " Y si alguna vez fui cobarde... ¡Ya no más! He sido renovada en su poder ¡Valiente seré! Aferrada estoy a sus promesas ¡En Cristo! Venceré”.

