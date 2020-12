“Queríamos hacer una gran película, una película de antología”: Andrés García habló de su relación y de su atracción mutua con María Félix

El actor Andrés García habló sobre su relación con María Félix, de quien dijo que ambos sentían una atracción sexual mutua y reveló que ambos tenían el plan de realizar una película juntos pero nunca pudieron coincidir con los proyectos y ese es uno de los grandes arrepentimientos de tu vida.

Fue en una entrevista hecha para el programa de De Primera Mano, en donde afirmó que tenía una gran admiración por “La Doña” y afirmó que ambos tenían la intención de participar de participar en el cine mexicano y que de vez en cuando se frecuentaban por lo que comenzó a detectar que entre ellos había una tensión sexual fuerte:

Andrés García aseguró que era uno de los fanáticos de María Félix, pues siempre veía sus películas, pero el actor también aseguró que le daba miedo pues “La Doña” tenía un carácter tan fuerte que le asustaba su apariencia de mujer que obtiene lo que quiere:

La verdad es que me encantaba María y yo le gustaba a ella, pero me daba un poquito de miedo porque ella me agarraba, me jalaba y me decía que ‘a ver cuando tú y yo hacemos algo’ y yo le decía que ‘cuando hubiera tiempo’, me daba miedo. Queríamos hacer una gran película, una película de antología