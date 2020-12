“No odian a AMLO, odian a México”: Damián Alcázar volvió a mostrar su respaldo al presidente a dos años de gobierno

El actor mexicano reafirmó su apoyo al mandatario (Foto: EFE/José Méndez)

Este 1 de diciembre se cumplen dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uno de sus más fervientes partidarios ha sido el actor Damián Alcázar, quien no solamente lo ha apoyado desde el primer día, sino también ha utilizado sus redes sociales para defender al mandatario mexicano.

Para conmemorar este segundo aniversario, el actor llevó su apoyo a su cuenta de Twitter y en polémicas declaraciones describió a López Obrador como el presidente más influyente de todos los tiempos. Además, explicó que los detractores de este gobierno no solamente les desagrada el actual presidente, también son personas que odian al país.

“En tan solo dos años, el gobierno de AMLO es reconocido por la mayoría de los mexicanos. Jamás un Presidente había sido tan influyente. México se empezó a mover hace dos años, todos se están dando cuenta”, tuiteó el actor.

El actor criticó a quienes han festejado lo malo que ha pasado en el gobierno actual, pues simplemente están demostrando su desprecio por la población.

Los mensajes de apoyo del actor al presidente

“Es increíble que en estos 2 años de gobierno, la derecha se la pasó criticando todos los logros y a veces de esta administración pero festejó todas las desgracias, en especial la pandemia. No odian a AMLO, odian a México”, escribió.

“A dos años de gobierno:

- Ya no hay “ninis” ahora son jóvenes aprendices que reciben $45,000 anuales por su capacitación.

- Ya no hay discapacitados marginados, ahora hay pensionados con $16,000 anuales. Podría seguir en un hilo pero no me gusta hacer enojar a la derecha”, agregó en otro tuit.

Finalmente, el actor declaró que lo único que ha impulsado a la oposición ha sido el odio, pero este sentimiento será lo que los hará perder futuras elecciones.

“¡Después [de] dos años, lo único que no ha cambiado es la oposición, siguen con la misma fórmula con la que perdieron en 2018, el odio! ¡Así perdieron, así perderán en 2021”, afirmó.

No obstante, parece ser que el apoyo hacia López Obrador no ha crecido en la comunidad artística, pues quienes en un pasado lo habían apoyado, como Diego Luna, Susana Zabaleta, Gael García y más no celebraron el segundo aniversario de la presidencia.

Otros actores han silenciado su apoyo por el presidente (Foto: AP y Presidencia)

AMLO sigue siendo popular a pesar de la pandemia

La aprobación de la administración de Andrés Manuel López Obrador para noviembre fue de 64%, lo cual significa un repunte de 5 puntos porcentuales en relación con lo registrado en octubre, con 59 por ciento.

Y 33% de las personas encuestadas desaprueba lo hecho por el mandatario, de acuerdo con el sondeo mensual hecha por el periódico El Financiero. Lo anterior se registra bajo un contexto en el que noviembre fue el segundo mes con más casos positivos y defunciones por coronavirus, con 175,121 y más de 13,000 respectivamente.

En lo que va del año, el punto más bajo que se registró en relación con la aprobación de López Obrador fue junio, con 56%, y en los meses subsecuentes se ha reportado un repunte, aunque no se han llegado aún a lo reportado en abril, con 68%, es la cifra más alta reportada en lo que va del año.

Por otra parte, la aprobación del actual gobierno está por debajo de lo que registró en el 2019. Al comparar lo reportado en el penúltimo mes del año, la baja es de cuatro puntos porcentuales, pero al comprar el promedio de lo registrado en once meses, la cifra pasa de 71.09% del primer año de gobierno al 61.8% en este 2020.

A pesar de la pandemia, el presidente continúa teniendo apoyo (Foto: Cuartoscuro)

El punto más alto de aprobación al trabajo hecho por el actual presidente fue en febrero del 2019, con 83 por ciento.

Al comparar la aprobación que registraron las anteriores tres presidentes en sus dos primeros años, Andrés Manuel López Obrador registra el mismo número que el panista Felipe Calderón, con 64%, con lo cual supera lo registrado por Vicente Fox, con 59% y Enrique Peña Nieto con 39 por ciento.

Fue el 26 de noviembre que el gobierno presentó la Guía Ética para la Transformación y en el sondeo hecho por El Financiero, les cuestionaron a los ciudadanos si están en acuerdo o desacuerdo que el gobierno promueva a través de esta valores como amor, perdón y rendición, y el 64% respondió que lo aprueba, 22% expresó su desacuerdo y 14% indicó que no sabe.

En relación con los atributos o cualidades que la gente espera de un presidente, en el caso de López Obrador se reporta una baja en los siguiente rubros: capacidad para dar resultado, por segunda ocasión sucesiva, registró un descenso de al pasar a 37%, en octubre era 39% y en septiembre de 41 por ciento. Y liderazgo, pasó de 51 a 50 por ciento.

