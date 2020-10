Andrés García reveló que no heredará ninguna propiedad ni bienes a sus hijos

El actor retirado Andrés García dijo que no tiene planeado heredar ninguna propiedad a sus hijos ni darles ninguna ganancia cuando llegue el momento de su muerte por lo que tiene planeado vender todas sus propiedades.

García dijo, en una entrevista para el programa Ventaneando, que ya siente que se encuentra en la antesala de la muerte por lo que se encuentra preparado para dejar todo arreglado para sus gastos funerarios, pero recalcó que sus hijos no tienen ninguna necesidad de dinero que provenga de sus propiedades por lo que tiene pensado deshacerse de su castillo, un rancho y algunas otras propiedades que aún tiene en su haber.

Mira Andresito tiene su vida en Miami y no viene a México. Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades y a veces hasta le cuesta trabajo mantenerlas y cuidarlas entonces no lo necesitan. Yo tengo pensado venderlo todo.

Además de que dijo que a uno de sus amigos tiene interés en quedarse con algunas de las propiedades, por lo que ya se da a entender que se encuentra negociando para poder deshacerse de ellas. Ante la pregunta de qué propiedades tiene aún, el actor se refirió que la única que tiene en copropiedad es una laguna, y sobre la cual ya coincidió con el otro dueño para que se quede con la parte que le corresponde a García:

En especial, Andrés García dijo que se encuentra a punto de vender su casa que se encuentra cerca de Pie de la Cuesta, en la región norte del puerto de Acapulco, en específico, el actor dijo que tiene un cariño muy especial por lo que quiere pedir una petición especial al comprador en donde le permita pre-vender la propiedad para que después de la transacción todavía la pueda utilizar por un periodo de tres años para después desalojarla, pero en caso de que muera antes, no tendría problemas en dejar que se queden con lo material.

Fue el pasado 26 de septiembre cuando Andrés García dijo que siente que se encuentra cerca del final de su vida e inclusive consideró ya la forma en la que, si tarda demasiado, pueda encontrar la manera de morir en caso de que no sea de muerte natural y una de esas formas podría ser un duelo a balazos con algún conocido:

Además dijo que ya se lo ha propuesto a muchos individuos con los cuales no tiene una buena relación con fin de que el duelo sea parejo y que de él salga un vencedor justo, por ello es que anda buscando que no sea con alguien a quien tiene cariño:

Me gustaría, y no quiero que se tome a mal, una salida cómoda, si es posible sin dolor, hay gente que les da dormidos, es un regalo de Dios. Y si no se puede así, pues<b> </b>sería matarme a balazos con un par de cabrones, un duelo, justificado de 'no nos caemos, no nos queremos, vámonos