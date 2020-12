Sharis Cid demandó a revista por difamación tras acusarla de ser responsable de la separación de Arturo Peniche

La actriz Sharis Cid ya interpuso una demanda en contra de una conocida revista de espectáculos luego de que esta hiciera pública la versión de que Cid fue la causa del rompimiento del matrimonio entre Arturo Peniche y Gabriela Ortiz.

Fue a través del programa de espectáculos Ventaneando, en el que el abogado de la actriz, Carlos Adal Ordiozola, informó que la demanda ya fue admitida en los tribunales para proceder en contra de TV Notas bajo el cargo de difamación. La revista habría afirmado que la separación entre Ortiz y Peniche se debió a una escena de celos de Gaby en contra de Sharis Cid, quien supuestamente habría jugado un papel de “de la tercera en discordia” con Arturo Peniche.

Desde que se dio a conocer la información, la actriz Sharis Cid salió a declarar que se trataba de una falsedad y afirmó que la separación fue algo sorpresivo para todos pero que de ninguna manera se encontraba ella relacionada con ello y mucho menos se trató de un caso de celos entre los tres:

El abogado de Sharis Cid afirmó que en la demanda se exigió el pago de una cantidad para subsanar el daño moral cometido por la publicación, además de un pago para una indemnización por daños punitivos, una disculpa pública de la publicación, una reparación de daños de la imagen pública de la actriz y sumado a esto el pago por el gasto del equipo legal:

En su momento, la misma Sharis Cid criticó a TV Notas y criticó el papel de sus contenidos y de otros medios de comunicación además de que afirmó que se trata de un acto de violencia contra ella y en general contra las mujeres, pues afirmo que había alguien que siempre criticaba a la familia desde la revista para poder afectarlos:

Es un tema que nos afecta a todos. Ya no nos podemos quedar calladas como mujeres; hay que proteger a la mujer y la violencia contra la mujer. Basta que se me difame así. Yo no sé quién me odia tanto. Somos una familia que nos queremos y nos amamos. Lo único que puedo decir es que no crean todo, esto no se va a quedar así