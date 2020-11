“Mi reacción fue pésima”: Lupita Jones se arrepintió y pidió perdón a Sofía Aragón y las otras reinas de belleza “agraviadas”

La ex reina de belleza admitió que actuó abruptamente al descalificar mediante adjetivos denigrantes a ciertas participantes de Mexicana Universal (Foto: Archivo

Tras los recientes testimonios de Sofía Aragón, donde la reina de belleza aseguró que Lupita Jones nunca destinó dinero para su manutención ni para los gastos derivados de su preparación rumbo a Miss Universo 2019, certamen donde quedó en segundo lugar, ahora la directora de la organización Mexicana Universal habló del tema.

Y es que en días pasados Jones realizó una transmisión en vivo donde negó lo expresado por Aragón, además de asegurar que “sabe de dónde viene”, que es “falsa e ingrata”, que no se bañaba debido a la depresión que le causaban los ataques en las redes sociales, e incluso en su contestación expresó que por las filas de la organización que se encarga de preparar a las reinas de belleza, han desfilado “drogadictas, alcohólicas y golfas” y que “sabe de qué pie cojean”.

Tras estas duras declaraciones que fueron criticadas por el público al considerarlas violencia contra la mujer, Jones confesó sentirse arrepentida y reconoció que actuó abruptamente al expresarse con desdén hacia los jóvenes:

“ Definitivamente me siento muy avergonzada, muy arrepentida de haberme mostrado de esa forma, ustedes (los medios de comunicación) me conocen ya desde hace treinta años, siempre he sido una mujer muy mesurada, muy cuidadosa de mis palabas y de cómo me dirijo a los demás. Pero bueno, todos tenemos nuestros cinco minutos, y desafortunadamente me tocaron esos cinco minutos en donde ya vienes cargando como que muchas situaciones que te están lastimando, que te están afectado no solamente de unos días por acá sino de años”, contó en videollamada para el programa De primera mano.

Sofía Aragón dijo que tuvo que pasar días de hambre porque Lupita "no le pagó ni un peso" durante su preparación como Miss de belleza (Foto: Instagram @sofaragon @lupjones)

“Durante años he tenido muchos embistes por parte de un grupo de ex reinas que constantemente no pierden la oportunidad de estar generando información en contra mía, desprestigiando mi trabajo, mi imagen y en los últimos meses eso como que se acrecentó y la verdad es que cuando me entero de esta nueva situación, de que ahora resulta que también Sofía Aragón está hablando de esto sí dije ‘no puede ser, o sea’. Sí estuvo muy mal de mi parte reaccionar así, como te digo siempre he sido muy cuidadosa de la imagen de todas las chicas independientemente de que pueda haber una relación de amistad o simplemente de trabajo con cada una de ellas. Siempre he sido muy prudente, muy discreta, y respetuosa de la vida de todas ellas, entonces no me corresponde a mí estar diciendo esas cosas o expresarme así de nadie”, admitió la Miss Universo 1991.

Pero aseguró que lo que más le molestó es que Sofía habría dado a entender que Lupita no le pagó un dinero destinado para ella por el fideicomiso de Guadalajara:

“En pocas palabras insinuó que soy una ratera, entonces la verdad es que ahí sí, jamás en la vida, yo no le debo nada a nadie, efectivamente estuvimos buscando o gestionando ciertos apoyos o patrocinios para ella, para poder solventar los gastos que implica su entrenamiento, su preparación, algunas intervenciones médicas. Ciertas cosas que obviamente, pues al no tener patrocinadores tenemos que encontrar cómo poder financiar todo eso, entonces yo hablé con ella en su momento y le expliqué cuál era la situación. Al estar terminando el contrato que tenía con TV Azteca le dije ‘ahora sí que estamos tú y yo solitas para lograr sacar esto y que consigamos lo que tú necesitas porque yo no comercialicé el evento y yo no tengo cómo poder respaldar esto. Me dijo ‘sí, sí, ya somos un equipo y lo vamos a hacer’ y dije ‘órale, va’, y empezamos a buscar estos apoyos obviamente en su estado, a través de empresarios, pero no lo lográbamos, no teníamos esa apertura para poder conseguir este respaldo económico.

Sofía Aragón aseguró también que se siente respaldada por otras ex reinas, quienes también padecieron los "malos tratos" de Jones (Video: Instagram @sofaragon)

“Ya muy avanzada su preparación … y pues bueno, las cosas tienen que pasar, entonces yo veía cómo solucionarlo y pues yo lo financiaba confiando en que íbamos a lograr tener algún ingreso que me ayudara a mí a recuperar lo que estaba invirtiendo. La verdad yo no entiendo por qué la gente se sorprende de eso, pues es que si no tienes de dónde invertir, pues no puedes invertir. Yo quisiera comprarme un carro nuevo cada año y no tengo cómo hacerlo y pues no me lo compro. Finalmente se logra un apoyo del fideicomiso de la ciudad de Guadalajara, que dan una cantidad lo suficiente para cubrir los gastos que ya se habían hecho y lo que quedó yo le hice cuentas con notas, recibos, y le dije ‘así fue como se gastó este dinero, Sofía, tal como lo habíamos platicado, esto es lo que queda, mándame tu factura o tu recibo de honorarios para pasártelo íntegro’, entonces así fue , por eso me pareció que no fue ella muy clara al momento de hablar de ese tema.”, expresó.

Obviamente a mí me hubiera encantado que el recurso hubiera sido más, pero lo que fue, se le hizo las cuentas claramente y se le entregó el resto del dinero. Ese punto sí me molestó muchísimo, yo sé que durante años se ha hablado mucho de mí, que si soy muy dura, que si soy muy exigente, que si supuestamente trato mal a las niñas

Lupita, contrario a lo que han declarado varias participantes en los últimos días, aseguró que siempre ha sido cariñosa con ellas:

“No (las trato mal), la verdad es que no, me puse a revisar, porque otra de las cosas que dijo es que, no recuerdo bien las palabras, pero cuando ha experimentado la peor violencia simbólica fue durante su preparación y dije ' a qué horas’, me puse a revisar el chat que yo manejaba con ella y la verdad es que en todas las comunicaciones siempre hay una palabra cariñosa, siempre hay una palabra cordial: ‘Oye hermosa, cómo ves tal cosa, cómo ves, tenemos tal cita, paso por ti, nos vemos en la oficina, nos vamos de aquí’, o sea siempre fui y lo soy muy cordial y afectuosa. Si alguna chica marca cierta distancia eso no implica que yo sea cordial y respetuosa”, agregó.

Sofía Aragón aseguró que "muy pronto" otras participantes del certamen darán a conocer sus testimonios sobre los maltratos y distinciones que hace Lupita (Foto: Lupita Jones (@jordi_80) / IG - Miss Universe Organization)

Jones recordó que Sofía Aragón fue muy criticada en las redes sociales por parte del público, motivo que, según ella, la llevó a la depresión:

Lo que sí me consta es que sí sufrió mucha violencia digital, muchos ataques, muchas críticas, le decían cosas muy feas, llegaba muy triste, deprimida a la oficina, pero todas las personas que estuvimos alrededor de ella siempre encontrábamos una palabra para reconocerle su esfuerzo, su tenacidad, su capacidad, todos los valores que ella tiene porque tiene muchísimos. Se afectaba muchísimo por lo que le decían en las redes, cuando te agarran de bajada claro que te lastima

“Ciertas afirmaciones que ella (Sofía Aragón) hace me sorprendieron mucho, me parecieron que estaban completamente sacadas de contexto y no sé si llevan una intención que no estoy viendo, desafortunadamente mi reacción fue pésima, nada justifica que yo haya actuado de esa manera, de verdad ofrezco una sincera disculpa a todas las personas que pudieron sentirse agraviadas por mí y me siento muy arrepentida de haber actuado de esa forma”, finalizó.

