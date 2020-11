“Sólo las que lo vivimos sabemos lo que hay detrás”: la ex Miss Denisse Franco se sumó a las acusaciones de Sofía Aragón contra Lupita Jones

Denisse Franco y Sofía Aragón no son las únicas reinas de belleza que han criticado los manejos al interior de Mexicana Universal (Foto: Cuartoscuro/@instagram@sofaragon)

Luego de que la noche de este lunes la actual reina de belleza mexicana Sofía Aragón emitiera una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde contó lo que vivió en su preparación rumbo a Miss Universo de la mano de Lupita Jones, de quien dijo que nunca le pagó ni un peso durante su permanencia en el proyecto, contrario a los sucedido con otras reinas a quienes se les dio ayuda para vivir, automóvil y compensación monetaria, ahora otra modelo ha emitido su versión.

Fue Denisse Franco, la ganadora de Nuestra Belleza México 2017, quien representó a México en Miss Universo en el mismo año, quien respaldó lo dicho por Aragón, y aunque no mencionó nombres sí dejó ver la problemática al interior de la organización que comanda Lupita Jones.

La sinaloense de 22 años compartió su sentir a través de un comunicado en sus historias de Instagram (Foto: Instagram @chicapicosa2)

“Breve comentario: No son horas de dar declaraciones, pero quiero decirles que en todo momento estuve tranquila porque sé que yo di lo que tenía que dar durante mi reinado, aunque se me acusara de indisciplinada con falta de compromiso (incluso por parte de la organización). A pesar de, agradezco infinitamente a la organización por haberme brindado la oportunidad de representar a mi país, fue una etapa muy importante, de mucho crecimiento y siempre voy a estar agradecida”, inició la reina de belleza en un mensaje difundido a través de sus instastories.

La modelo aseguró que al interior de la organización existen dinámicas susceptibles a mejoría (Foto: Instagram @denissefrancop)

“ En cuanto a lo que menciona Sofía en su live, yo también les puedo decir que las cosas no son tan fáciles como las hacen ver y sólo las que vivimos la experiencia sabemos lo que hay detrás, no soy quién para juzgar ni estoy acusando a nadie, pero las cosas pudieran ser diferentes y obtuviéramos (sic) mejores resultados si hubiera una mejor comunicación entre cada integrante de la organización y se trabajara como un equipo dejando de lado el ego con el único objetivo de obtener esa corona, les aseguro que si las cosas fueran así ya tuviéramos (sic) otra corona para nuestro país ”, agregó la sinaloense.

“Deseo de todo corazón que la organización medite y tome en cuenta nuestros comentarios para generar un impacto positivo y cambiar la imagen que tienen las personas de los concursos de belleza”, finalizó la originaria de Culiacán, de 22 años.

Y es que Denisse Franco ya había hecho evidente su molestia con la organizadora del certamen ahora llamado Mexicana Universal, e incluso diversas voces aseguraron que la ex Miss Universo 1991 obstaculiza el triunfo de las mexicanas que “prepara”.

En 2017, Denisse Franco fue displicente al mencionar a Lupita Jones: "No he hablado con esa señora" (Foto: Instagram @denissefrancop)

Luego de que Franco no clasificara en el Top 16 de Miss Universo 2017, se desató una serie de comentarios dirigidos en contra de Lupita Jones, a los cuales se sumaron algunas ex reinas de belleza como Josselyn Garciglia (Miss México) y Marilyn Chagoya (Miss Mundo México 2012).

Los mensajes fueron muy contundentes y señalaron a Jones como una persona que lejos de ayudar al desarrollo de sus “aprendices”, ha entorpecido el camino de las reinas de belleza mexicanas para obtener una corona en este concurso.

Ante las acusaciones, Lupita aseguró que todo es mentira y apeló a su condición de empresaria para asegurar que nunca haría algo en detrimento de su trabajo:

Sofía Aragón transmitió en vivo para denunciar que la organizadora del certamen hizo diferencias entre ella y otras cocursantes, a quienes apoyó económicamente (Foto: Lupita Jones (@jordi_80) / IG - Miss Universe Organization)

“Todo lo que han dicho del poco apoyo que recibió Denisse en el concurso, es mentira… ¿cómo le voy echar tierra a mi trabajo? Me considero una empresaria, una mujer de negocios y lo peor sería echarle a lo que he construido. Nunca entendí por qué no pasó porque era una de las favoritas en redes sociales por parte del público. Por eso es que no me gusta hablar cuando hay polémicas, porque las hacemos más grandes. Yo la apoyé en todo lo que estuvo en nuestras manos y es mentira que la saboteara para que no quedara dentro de las 15 mejores” expresó en aquel entonces en un encuentro con los medios.

A esta controversia se une el distanciamiento y la rivalidad entre Jones y Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, pues hay voces que aseguran que fue el apoyo de la jalisciense a Denisse Franco lo que orilló a Lupita a cerrarle el camino a la oriunda de Sinaloa.

