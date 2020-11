Pati Chapoy y Daniel Bisogno se alzaron en “Ventaneando” contra Lupita Jones: “Parece que estuviera manejando una secta”

Pati Chapoy sobre Lupita Jones: "Parece que estuviera manejando una secta" (Video: Ventaneando/TV Azteca)

En los últimos días, reinas de belleza como Cynthia de la Vega o Denisse Franco, rompieron el silencio y se posicionaron a favor de Sofía Aragón, quien realizó unas crudas declaraciones a través de un directo de Instagram. En el video, la modelo acusó a Lupita Jones, organizadora de Mexicana Universal, de “violencia simbólica”, y de no haberle pagado un peso durante los seis meses que se preparó en la Ciudad de México para asistir a Miss Universo 2019.

Sin embargo, la miss originaria de Jalisco no ha recibido solo el apoyo de otras modelos, sino también, de compañeros de la cadena en la que trabaja, TV Azteca. Este miércoles, en Ventaneando, Pati Chapoy criticó la actitud de Lupita Jones, y el trato que ha dispensado a sus modelos.

“Parece que Lupita estuviera manejando una secta, son las mismas características, porque incluso las somete a unas dietas infames. Y de pronto estas chicas, a la hora de que están ya en la preparación para el último arrancón, se empiezan a desmayar”, dijo la presentadora de 71 años.

El escándalo que rodea al certamen de belleza estalló tras el video que compartió en su cuenta de Instagram Sofía Aragón, quien porta actualmente la Corona de México y logró el segundo lugar en Miss Universo 2019, solo por detrás de la sudafricana Zozibini Tunzi. Según su versión, durante los seis meses que residió en la Ciudad de México, preparándose para el certamen internacional, la organización de Lupita Jones no le pagó ni un peso. Ella tuvo que cubrir los gastos de renta, agua, luz, y también sus dietas. Al final, utilizó todos sus ahorros y ya no tenía “ni para comer”.

A través de un directo en Instagram, Sofía Aragón contó este lunes "su verdad"; acusó a Lupita Jones de "violencia simbólica", reveló sus problemas económicos y explicó por qué aceptó un contrato con TV Azteca tras volver de Miss Universo 2019 (Video: Instagram @sofaragon)

Tras regresar de Miss Universo 2019, TV Azteca, cadena en la que se emitía entonces “Mexicana Universal”, le ofreció a Sofía Aragón un trabajo como conductora; y por su delicada situación económica, ella aceptó.

“Tenía el refri vacío y 100 pesos en el banco”, explicó en su video en directo Aragón.

Entonces, Lupita Jones se enfadó con ella, y le recordó que las dos tenían un contrato de exclusividad. Eliminó a la modelo de Jalisco de todas sus redes, y no volvió a llamarle para ninguna otra actividad. También rompió el acuerdo con TV Azteca y vendió los derechos de emisión de “Mexicana Universal” a Imagen TV, donde se transmitirá la edición 2020. Después, dijo que Sofía Aragón no podrá entregar este año la Corona a su sucesora por un “conflicto entre televisoras”.

Al respecto, en Ventaneando, Pati Chapoy quiso dejar claro que en todo momento, Jones supo que Sofía Aragón iba a firmar un contrato con TV Azteca.

“En el comentario que hizo Lupita, que se molestó cuando Sofía le dijo que iba a firmar con TV Azteca, quiero ser muy precisa en esto. Lupita sabía perfectamente que se iba a dar ese contrato, porque se habló, Lupita lo habló con los ejecutivos de TV Azteca”, aclaró.

“No fue ninguna sorpresa, y ella estuvo de acuerdo. Todo lo que sucedió estuvo de acuerdo, lo que sí no hizo Lupita, obviamente fue en el contrato ella tenía que avisar primero a TV Azteca que se iba a otra televisora, y no lo hizo, cosa que no nos interesa en este momento. Ya el concurso, pues bueno que le vaya muy bien”.

De izquierda a derecha, Pati Chapoy, Lupita Jones y Daniel Bisogno (Foto: Instagram)

Durante la transmisión del famoso programa, la conductora mexicana de 71 años también se refirió al video en directo que compartió en Instagram Lupita Jones para responder a las acusaciones que hicieron tanto Sofía Aragón como otras reinas de belleza. En esas imágenes, la organizadora amenazó a las modelos con contar algunas de sus intimidades: “Yo sé de dónde vienen todas, y de qué pie cojean. Desde la drogadicta, la alcohólica, etc. Muchas historias y de todas tengo para hablar. De todas”, apuntó.

Para Pati Chapoy lo sorprendente es que la ex Miss Universo se atreviera a decir esas brutales declaraciones en un clip que publicó en su red social -aunque después lo eliminó-. Y destacó que por esos comentarios, podría enfrentarse a una demanda por extorsión, amenazas, daño moral, daño a la imagen, vulneración al honor, al prestigio, o revelación de información confidencial, entre otros.

Por su parte, Daniel Bisogno, colaborador de Ventaneando, criticó que Lupita Jones siga al frente del certamen, y opinó que su trabajo en los últimos treinta años ha sido “mediocre”. Y es que después de su victoria en Miss Universo 1991, México solo ha conseguido una corona más, la de Ximena Navarrete en 2010.

“Aquí durante muchos años hemos analizado el trabajo de Lupita Jones. Yo a título personal me parece que ha sido bastante mediocre”, comenzó Bisogno. “Lupita Jones es Miss Universo 1991, de ahí, ese año, a la fecha, ha tenido injerencia en todo este certamen. Estamos hablando de 30 años. 30 años en los resultados que han dado, han sido verdaderamente pobres. ¡Una Miss Universo! ¡Una en 30 años! Me parece lamentable. Me parece totalmente injusto que siga teniendo a su mando este certamen. Se lo podrían haber quitado hace mucho”, agregó.

Por último, Pati Chapoy quiso lanzar una advertencia a las mujeres que se presentarán este 2020 a Mexicana Universal: “Ahora, todas ellas ya saben a lo que se están exponiendo. Ya saben”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Crisis en Mexicana Universal: ellas son las reinas que apoyaron a Sofía Aragón y se alzaron contra Lupita Jones

Nebai Torres y Sofía Aragón rechazaron caer en el “juego” de Lupita Jones: “Las reinas estamos unidas, el tiempo va a dar la razón a quien la tenga”

“También nosotras nos la partimos”: Sofía Aragón negó que Lupita Jones haya pagado sus cirugías estéticas

“Sé cómo es, tan falsa, tan ingrata”: Lupita Jones respondió furiosa a los señalamientos de Sofía Aragón