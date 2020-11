Laura G explicó por qué convive con sus hijos y su esposo a pesar de tener Covid-19: “Mi casa no me da para estar aislada”

Laura G dijo que ve como aprendizaje todo lo que le pasó (IG: lauragii)

Este martes, la conductora de Venga la alegría, Laura G, reveló que dio positivo a Covid-19.

En un enlace en directo con sus compañeros del programa, contó que al principio pensó que se trataba de una alergia, pero finalmente los resultados del test confirmaron que tenía coronavirus. Horas después de la emisión de TV Azteca, Laura realizó una transmisión en vivo en Instagram para explicarle a sus casi tres millones de seguidores cómo se encuentra y ampliar los detalles.

“Como sabrán desde que inició esta pandemia he sido una mujer muy activa, muy expuesta al virus obviamente por mi trabajo. El sábado la verdad es que hay cosas personales que nunca comparto, pero tuve mudanza de casa y al tener tanto polvo pues pensé que era una alergia, así de sencillo. Tenía solamente como escurrimiento nasal, no gripe, como una alergia, y me dolía el cuerpo, obviamente porque anduve cargando cajas para arriba y para abajo”, relató en los primeros minutos de la transmisión.

El domingo por la mañana acudió a trabajar. Al ver que la supuesta alergia persistía, decidió realizarse la prueba del Covid-19 “de forma responsable” y sin que nadie se la pidiera, para poder descartar esa posibilidad y evitar cualquier riesgo. Por la tarde de ese mismo día, se tomó un antihistamínico y el malestar desapareció.

“Me sentía feliz de la vida y dije ‘No, definitivamente no es Covid'. Estaban mis papás acá conmigo", contó la presentadora mexicana.

El lunes, sin embargo, le entregaron los resultados de la prueba PCR, y fueron positivos. En ese momento se sintió sorprendida porque no tenía ningún síntoma, e incluso, ya había confirmado al productor de Venga la alegría que iría al foro el martes.

Laura agradeció los mensajes de ánimo de sus seguidores, tras darse a conocer que tenía Covid-19 (Foto: Instagram @lauragii)

Ahora tendrá que quedarse en casa al menos dos semanas, y afrontar una batalla que para ella será “más mental que física”, ya que se considera una persona muy activa. Al hablar de su aislamiento, sus seguidores le preguntaron por qué sigue conviviendo con su esposo, Nazareno Pérez, y sus hijos, a pesar de tener el Covid-19.

“Estoy aislada. Estamos mi esposo los niños y yo. Cada quien lleva este proceso de una forma diferente, yo estoy haciendo caso a mis doctores, pues estoy aislada del mundo, no de mi familia, estamos los cuatro juntos. Trato de traer cubrebocas obviamente cuando estoy con mis niños, pero bueno, yo tengo que asumir que ellos también están positivos, de que todos estamos positivos. Nazareno salió negativo, entonces, también yo creo que mis hijos están así”.

"Los cuatros vamos a vivir juntos los 15 días. Es imposible separarme de mi familia y estar en un cuarto aislada viendo series de televisión como uno lo puede llegar a imaginar porque: uno, mi casa no me da para estar aislada en un cuarto; dos, no tengo personal de limpieza, alguien que atienda a mis hijos, los atendemos mi esposo y yo. Entonces, ni modo que los niños se hagan de comer solos, están chiquitines y bueno así está la situación”, explicó.

Además, la presentadora reveló que sus padres estuvieron con ella el fin de semana, durante la mudanza. Aunque su padre ya pasó coronavirus, su madre no ha tenido la enfermedad. A pesar de esto, se siente tranquila y confía en que no se haya contagiado “porque es una guerrera”.

Al ser asintomática, Laura se siente bien y seguirá trabajando desde casa, haciendo enlaces para “Venga la alegría” y conexiones para en la radio.

