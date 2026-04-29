Rescatan a cachorra de tigre de Bengala en un inmueble de Xochimilco

Una llamada al 911 permitió detectar la presencia de un tigre de Bengala en un domicilio de Xochimilco; autoridades ambientales y de seguridad acudieron al sitio para verificar la denuncia. (@SSC_CDMX)

Una cachorra de tigre de Bengala fue asegurada en un domicilio de la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, luego de que un reporte al 911 alertó sobre la presencia de un felino exótico en una vivienda particular.

La intervención reunió a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a personal de PROFEPA, quienes determinaron que el animal carecía de documentación que acreditara su posesión legal.

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A la llegada de los oficiales, el habitante del inmueble indicó que la propietaria no se hallaba en el sitio y argumentó que solo había apoyado para trasladar al animal a un veterinario. Los agentes encontraron a la tigresa, de aproximadamente mes y medio de edad, acostada en una cama para perros.

La persona responsable en ese momento no mostró ningún permiso oficial que justificara el resguardo del ejemplar, una de las especies catalogadas como exóticas y bajo protección especial en México.

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El ejemplar, de apenas mes y medio de vida, fue hallado en una cama para perros. (@SSC_CDMX)

Los especialistas de la Brigada de Vigilancia Animal realizaron una revisión física a la cachorra y confirmaron que no presentaba lesiones visibles.

Posteriormente, fue colocada en una transportadora para trasladarla y ponerla bajo resguardo oficial. Según los protocolos, el personal de PROFEPA quedó encargado del destino del animal, con el objetivo de garantizar su bienestar y evaluar las condiciones en que fue mantenida.

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El tráfico y posesión de especies exóticas en México

La presencia de felinos como el tigre de Bengala en domicilios particulares se asocia con el comercio ilegal de vida silvestre, una problemática que afecta a diversas regiones del país y que pone en riesgo tanto a los animales como a las personas.

En los últimos años, la Ciudad de México ha registrado decomisos de animales exóticos en viviendas, comercios y circos, lo que ha llevado a reforzar las acciones de inspección y vigilancia coordinadas entre autoridades ambientales y de seguridad.

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Especialistas de la Brigada de Vigilancia Animal y de PROFEPA realizaron la valoración médica de la cachorra y la trasladaron para garantizar su bienestar.(@SSC_CDMX)

Sanciones legales por posesión ilegal de fauna silvestre en la CDMX

En la capital del país, la tenencia de especies consideradas exóticas o silvestres sin la documentación y permisos correspondientes puede derivar en sanciones administrativas y penales.

La Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal contemplan multas que van desde los 50 hasta los 50,000 días de salario mínimo, así como penas de prisión que pueden alcanzar los nueve años para quienes transporten, comercialicen o mantengan en cautiverio ejemplares sin autorización.

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Las autoridades reiteran que la posesión de animales de este tipo implica riesgos para la integridad de las personas y para el equilibrio ecológico, además de constituir una violación a la normatividad ambiental vigente.