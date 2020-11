En una camilla e impedido para hablar: así se enteró Eugenio Derbez que ganó su primer Emmy en Español

Eugenio Derbez está de manteles largos y es que su trabajo como presentador de LOL: Last One Laughing fue reconocido con su primer premio Emmy en español, galardón del que se enteró cuando estaba con el dentista, sobre una camilla e imposibilitado para emitir algún discurso o pronunciamiento.

Desde su cuenta de Instagram, el actor y comediante mexicano compartió su felicidad por recibir este premio otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión, para distinguir a los contenidos dedicados a la comunidad hispana en Estados Unidos y en las categorías de programación diurna, noticiosa y deportiva.

En el video publicado en la red social, Eugenio Derbez se ve sobre la camilla del consultorio dental y con un retenedor bucal para permitir el tratamiento al que estaba expuesto.

Aunque tuvo algunos problemas para expresarse, el famoso mexicano sí logró emitir algunas palabras para agradecer el reconocimiento.

Eugenio Derbez presumió el momento en que se enteró de que ganó un premio Emmy en español

“Estoy en el dentista y acabo de ganar un Emmy. ¡Esto es fabuloso! ¡Estoy muy feliz!”, afirmó el actor y comediante con la ayuda de la especialista dental que lo atendió.

“¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste que ganaste tu primer Emmy? Pues...”, añadió el famoso en su cuenta de Instagram para revelar el cómico momento que desató las risas entre sus más de 15,3 millones de seguidores.

Derbez también tuvo la oportunidad de celebrar este logro a través de Twitter y compartir el discurso que pronunció en una ceremonia virtual, realizada de esta manera por a las medidas restrictivas que se implementaron por la expansión del COVID-19 por todo el mundo.

Con su peculiar sentido del humor, el protagonista de No se aceptan devoluciones agradeció a todo el equipo de LOL: Last One Laughing, el programa con el que volvió a la televisión pero de la mano de Amazon Prime Video.

“¡Qué emoción! Primero que nada quiero agradecer a Amazon y a Jeff Pesos (Sic)", dijo en broma al inicio de su discurso.

En la grabación, publicada en la cuenta oficial de los Emmys, se escucha a la cantante Alessandra Rosaldo quien corrige en más de una ocasión a su esposo sobre el apellido del importante empresario y uno de los hombres más ricos del mundo.

“Ay besos mi amor, besos de regreso. Gracias”, continuó con el chiste Eugenio Derbez.

“Yo sabía que era un formato arriesgado, pero decidí hacerlo para mostrarle al mundo que en México hay mucho talento nuevo de comedia, sólo hay que darles la oportunidad y la plataforma”, concluyó.

El comediante mexicano obtuvo el Premio Emmy Diurno como El Presentador de Pprograma Diurno Destacado en español, lo que fue comunicado durante la gala virtual y en las redes oficiales de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

LOL: Last One Laughing ha tenido dos temporadas transmitidas por Amazon Prime Video y que reúne a 10 comediantes mexicanos en “una batalla épica” y en la que compiten por un premio de un millón de pesos.

Este proyecto también compitió en la categoría de Mejor Programa de Entretenimiento en español, nominación en la que no resultó ganador.

(Foto: Twitter de Eugenio Derbez)

Esta organización también reconoció a Telemundo por el documental “Los Niños Perdidos De Guatemala”, el comentarista Andrés Cantor, Café CNN, el programa deportivo A los Golpes, Aquí y ahora, encabezado por el periodista Jorge Ramos, entre otros.

“Estamos muy emocionados por este premio. Fue una colaboración muy interesante entre la gente de ESPN y E60 con Aquí y ahora y Univisión. Y sobre todo, es importante para los jóvenes futbolistas que formaron parte de este increíble documental”, dijo Ramos sobre este galardón.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Quién besa mejor, Victoria Ruffo o Sarah Bustani”: el incómodo momento que vivió Eugenio Derbez al lado de Omar Chaparro

“Lo poco que recuerdo de mis papás es uno o dos pleitos”: José Eduardo Derbez habló de la difícil relación entre Victoria Ruffo y Eugenio

“Cómo me veo”: Eugenio Derbez se burló del impactante parecido entre sus hijos