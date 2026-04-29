Los vehículos blindados ‘Ajax’ del ejército británico vuelven a ser “seguros” tras provocar problemas de salud en más de 30 soldados

Militar en un vehículo blindado 'Ajax' de Reino Unido (REUTERS/Toby Melville)

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha reanudado la entrega de los vehículos blindados Ajax al Ejército tras un periodo de suspensión. Hace meses, se detectó un problema de seguridad durante el ejercicio militar “Titan Storm” en Salisbury Plain. Durante esas maniobras, al menos 31 soldados sufrieron problemas de audición y vómitos, lo que motivó la apertura de una investigación que mantuvo paralizada la distribución de estos nuevos vehículos de combate de infantería.

El Ajax, desarrollado por la filial británica de General Dynamics Land Systems, como parte del programa Scout SV, supuso una inversión superior a 6.000 millones de libras esterlinas. Su entrada en servicio, prevista inicialmente para 2017, se retrasó debido a dificultades técnicas, entre ellas un exceso de peso y vibraciones no habituales, así como deficiencias en movilidad y ruido. Estas cuestiones generaron cierta preocupación entre la tropa que participó en las pruebas y motivaron la revisión completa del programa por parte de las autoridades británicas.

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Según el ministro de Estado para la Industria de Defensa, Luke Pollard, los problemas detectados en el Ajax “son cosa del pasado” y afirmó que no se entregaría el vehículo a las fuerzas armadas si no se considerara seguro. Pollard explicó que la decisión de ponerlo en servicio se basó en un informe interno que garantiza la seguridad del blindado.

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Confirman la seguridad del Ajax

La investigación sobre los incidentes concluyó que los problemas surgidos durante el ejercicio no se debieron a un único factor, sino a una combinación de elementos, entre ellos el uso y mantenimiento inadecuados del vehículo durante las maniobras. Un funcionario declaró que el Ajax es seguro siempre que se emplee siguiendo los protocolos y especificaciones establecidos. Además, se identificaron áreas de mejora, como la necesidad de realizar controles periódicos durante la operación y la posibilidad de introducir modificaciones, como la adición de orugas de caucho compuesto, para mejorar la experiencia de los soldados.

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El informe también determinó que el ruido y las vibraciones generados por el Ajax en el ejercicio “Titan Storm” estuvieron por debajo de los límites legales de exposición. Por ello, el Ministerio de Defensa ha diseñado un plan de reintroducción progresiva del vehículo, con una primera fase de pruebas en condiciones controladas y una segunda fase destinada a implementar mejoras en los sistemas de filtración de aire, calefacción y generación eléctrica, sin aumentar el presupuesto asignado al programa.

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Nuevos controles para garantizar la seguridad

El secretario de Estado de Defensa, John Healey, manifestó que no dudaría en cancelar el programa si surgieran nuevos riesgos. Por su parte, Pollard reconoció que la experiencia de los soldados con el Ajax no ha sido satisfactoria y calificó la situación de inaceptable. Se han establecido controles más estrictos para la reintroducción, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad.

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El Ministerio ha descartado la posibilidad de abandonar el Ajax y continuará trabajando junto a General Dynamics para mejorar el desempeño y la fiabilidad del vehículo. La reanudación de las entregas marca una nueva etapa para el programa, que seguirá bajo estrecha supervisión en los próximos meses para asegurar que cumple con las necesidades operativas y de seguridad del Ejército británico.