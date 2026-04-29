Estas son las nuevas reglas para visas en EE. UU. en 2026 que podrían retrasar tu residencia y pocos lo están viendo

Nuevos lineamientos para visas podrían extender los tiempos de espera para la residencia en EE. UU. durante 2026. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) publicó para mayo de 2026 nuevos lineamientos que redefinen los tiempos de espera y el acceso a la residencia permanente para miles de solicitantes en categorías familiares y laborales.

De acuerdo con información oficial reportada por El Tiempo, estas medidas afectan tanto a quienes gestionan su trámite dentro del país como a quienes optan por el proceso consular, introduciendo retrasos y restricciones que han pasado desapercibidos para muchos.

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Cambios clave en la disponibilidad de visas para 2026

El documento conocido como el Boletín de Visas, emitido mensualmente por el Departamento de Estado de EE. UU., establece los límites y “fechas de corte” que determinan cuándo un solicitante puede avanzar en su proceso. Solo quienes tengan una fecha de prioridad anterior al límite publicado podrán seguir adelante con el trámite de residencia o green card. Este sistema responde a la alta demanda frente a un cupo anual fijo.

En palabras simples:

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Si tu fecha de prioridad es anterior a la fecha de corte puedes avanzar

Si es posterior debes seguir esperando

Cuando la demanda supera la oferta, la categoría se considera “sobresuscrita”, lo que genera retrasos que pueden extenderse por años o incluso décadas. El boletín impacta tanto a quienes buscan ajustar su estatus en territorio estadounidense como a quienes realizan el proceso desde el extranjero.

Para el año fiscal 2026, el USCIS fijó los siguientes topes:

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226.000 visas para categorías familiares patrocinadas .

140.000 visas para empleo como mínimo .

7% como límite máximo por país y 2% para territorios dependientes.

Las visas de no inmigrante, como turismo y estudios, no están afectadas por las nuevas reglas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo funcionan las fechas de corte y qué implica para los solicitantes?

Las fechas de corte funcionan como una barrera invisible dentro del sistema migratorio. Cada mes, USCIS y los consulados asignan visas en orden cronológico hasta agotar los cupos disponibles.

Cuando esto ocurre:

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Se fija una nueva fecha límite

Solo quienes estén antes de esa fecha continúan

El resto queda en espera automática

Este sistema provoca que algunas categorías, como las familiares, tengan listas de espera que pueden superar los 10 o 20 años en ciertos casos.

Ejemplo real: avances lentos en categorías familiares

Un caso reciente muestra el ritmo del sistema. En la categoría F1 (hijos solteros de ciudadanos estadounidenses), la fecha de corte pasó de mayo de 2017 a septiembre de 2017 en solo un mes.

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Aunque representa un avance, es mínimo frente a la demanda acumulada, lo que significa que quienes inicien su proceso en 2026 quedarán muy atrás en la fila.

El propio boletín indica que cuando la demanda supera los cupos disponibles, se considera la categoría como “sobresuscrita” y solo quienes tengan una fecha anterior al corte podrán seguir avanzando. Este criterio aplica tanto para procesos de patrocinio familiar como para los basados en empleo.

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Impacto para colombianos: suspensión y nuevas restricciones

Según El Tiempo, el caso de Colombia presenta particularidades. Desde el 21 de enero, la emisión de visas de inmigrante está suspendida para ciudadanos colombianos y para más de 70 nacionalidades. Esto significa que, aunque un solicitante colombiano alcance su fecha de prioridad, no podrá recibir la residencia hasta que se levante la suspensión.

La restricción afecta tanto a visas familiares (IR1, CR1, F1, F3, F4, entre otras) como a visas laborales, incluyendo casos de cónyuges, hijos, padres y hermanos de ciudadanos estadounidenses. La medida no afecta a visas de no inmigrante, tales como turismo, negocios o estudios, ni a personas con doble nacionalidad que utilicen un pasaporte de un país no restringido.

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Durante este periodo, los solicitantes pueden seguir presentando documentación, avanzar con entrevistas y mantener su expediente activo, pero la aprobación final y la entrega física de la green card quedan en pausa.

Colombianos y ciudadanos de más de 70 países enfrentan suspensión en la emisión de visas de inmigrante. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Consecuencias: menos visas de inmigrante y filas más largas

El impacto de las nuevas reglas y la suspensión ya se evidencia en los datos publicados por el medio ya mencionado, entre enero y agosto de 2025, la emisión de visas familiares para colombianos cayó entre un 20% y un 77% dependiendo de la categoría.

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La F4 (hermanos de ciudadanos estadounidenses) pasó de 821 en 2024 a 276 en 2025, una reducción del 66%. En términos globales, se emitieron 4.976 visas de inmigrante frente a 6.893 del año anterior, el nivel más bajo desde la pandemia.

La situación contrasta con las visas de no inmigrante, donde se reportó un aumento del 21% durante el mismo periodo, con más de 397.000 documentos expedidos, según los datos oficiales citados.

Nuevas reglas para 2026: tablas de prioridad y recomendaciones

De acuerdo con Caracol Radio, el USCIS actualizó para el mes de mayo la metodología para determinar quién avanza en el proceso. Para patrocinio familiar, se aplica la tabla de “fechas para presentación”, lo que permite iniciar el trámite antes de la aprobación final. En las visas laborales, la referencia es la tabla de “acción final”, que determina el momento exacto en el que puede ser otorgada la residencia.

Durante este mes, algunas categorías familiares, como cónyuges e hijos de residentes permanentes, muestran disponibilidad inmediata, mientras que otras, como la de hermanos o hijos adultos de ciudadanos estadounidenses, mantienen largas esperas.

Para los profesionales y trabajadores extranjeros, el sistema global mantiene un mínimo de 140.000 visas al año, con ciertas categorías, como la EB-5 (inversionistas), vigentes para la mayoría de los países.

Cientos de solicitantes enfrentan retrasos adicionales debido a los cambios en los cupos anuales de visas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Excepciones, permisos temporales y consejos legales

La suspensión de visas para colombianos deja fuera del alcance el programa de visas de diversidad para 2026 y restringe aún más el acceso a la residencia. Sin embargo, existen excepciones para quienes posean doble nacionalidad o para las categorías de no inmigrante.

Ante estos cambios, Caracol Radio afirmó que los expertos legales recomiendan:

Revisar el Formulario I-797C , documento que ahora certifica 540 días adicionales de permiso legal de trabajo utilizando el EAD vencido.

No esperar hasta el vencimiento para presentar solicitudes de extensión.

Verificar siempre la versión de los formularios en el sitio oficial del USCIS para evitar rechazos por documentos obsoletos.