“Le pones un lunar y es igualita”: sobrino de Irma Serrano quiere a Belinda para protagonizar bioserie de “La Tigresa”

No es la primera vez que se destacan las similitudes físicas entre Belinda e Irma Serrano (Foto: Cuartoscuro)

Belinda se encuentra atravesando por un exitoso periodo en su vida profesional, pues luego de su participación como coach en el reality show La Voz México, la cantante también prestó su voz para el doblaje de la película animada Trolls 2: World Tour, además de haber realizado algunas sesiones de fotos para algunas revistas.

Además de sus actividades laborales, la intérprete de En el amor hay que perdonar también ha dado mucho de qué hablar debido al mediático romance que sostiene con Christian Nodal, a quien aventaja por diez años, una de las razones por las que ésta pareja ha sido señalada.

Sin embargo, Beli luce muy enamorada y ajena a las especulaciones que refieren que el popular romance respondería a una estrategia de publicidad para colocar a los famosos cantantes en el candelero de las noticias de espectáculos.

Hace unas semanas Belinda apareció con la ceja "rasurada" para emular el look de su novio (Foto: Twitter de Christian Nodal)

Ahora un nuevo proyecto podría aparecer en el panorama de la también actriz, pues se ha revelado que Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano La Tigresa, confesó su interés porque la española encarne a su famosa tía en la bioserie que de ella se encuentra en proyecto.

“ Se parece mucho, le pones un lunar y es igualita. Es auténtica, es la indicada, es muy guapa, es talentosa; yo creo que podría hacer un gran papel ”, expresó Felipe en llamada con el programa Ventaneando.

El sobrino de la actriz que se encuentra retirada de la vida pública en su casa en Chiapas, reveló que sufrió el contagio de COVID-19, situación que lo mortificó, además de por la incertidumbre propia de la enfermedad, también por el riesgo de contagiar a sus familiares y a su famosa tía.

Reveló que fue una persona que trabaja en el cuidado de la casa quien lo habría contagiado: “Resulta que se contagia mi muchacha y no sé como me contagia a mí. Me da mucho terror, mi papá es vulnerable, mi tía ya es mayor. Hay puro adulto mayor, hay que tener mucho cuidado. Fue terrible el haberme despedido de mis papás y de Irma de lejos, o sea es terrible, espantoso como chamaquito porque me daba pavor haberlos contagiado y que esta cosa se saliera de control”.

Luis Felipe García reveló el terror que le causó la posibilidad de contagiar a su tía (Foto: Archivo)

“Yo creo que es el temor más fuerte que he tenido en mi vida, los días en el lapso que ellos se hacían los estudios y entregaban los resultados, sin temor a equivocarme te puedo decir el miedo más grande que tenido en mi vida”, agregó.

No es la primera vez que se le relaciona a la cantante de Sapito con la retirada diputada y senadora de Chiapas, pues diversos usuarios de internet ya había hecho evidente en las redes sociales la gran semejanza entre ambas famosas.

En días pasados Belinda fue comparada con La Tigresa en el portal digital del show Chisme no Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, donde se expusieron las similitudes que guardan estas dos celebridades.

Múltiples cibernautas han hecho evidente el parecido entre ambas famosas (Foto: Archivo)

Aunque entre ellas hay una diferencia de casi 60 años de edad, el parecido entre ambas es innegable, sobre todo al momento en que Serrano gozó de gran fama hace casi medio siglo. La comparación surgió a raíz de las fotos que publicó la cantante en su cuenta de Instagram, donde luce un extravagante traje de brillos rojos y un maquillaje muy cargado.

Irma Serrano deslumbró en sus años de juventud con su exótica belleza con la que conquistó al público en la década de los 60, cuando fue lanzada al ambiente artístico como cantante de ranchero, ganando de inmediato popularidad y el reconocimiento idóneo para poder saltar a la pantalla de cine donde debutó en una película al lado del emblemático luchador El Santo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Sin Christian Nodal, pero en familia: así festejó Belinda el cumpleaños de su mamá

Los celos de Maluma: volvió a tomar fuerza un video de su “molestia” por el romance de Belinda y Nodal

“Fenomenal”: el papá de Belinda reaccionó al noviazgo con Christian Nodal