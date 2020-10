Los celos de Maluma: volvió a tomar fuerza un video de su “molestia” por el romance de Belinda y Nodal

La canción "Perdón" fue grabada desde hace más de un año y al momento no ha sido lanzada (Video: Instagram @maluma)

Desde que hace unos meses se destapara la relación sentimental entre Belinda y Christian Nodal, la pareja no ha dejado de sorprender, pues aunque al principio se especuló que dicho romance no sería sino una estrategia publicitaria para levantar el rating del programa La Voz México, del cual ambos famosos fueron jueces, lo cierto es que al momento siguen unidos y disfrutando de su romance.

Un viaje a las playas de República Dominicana, gran cantidad de instastories compartidas, regalos de aniversario y significativos tatuajes en la piel de cada uno han marcado la relación de los cantantes, quienes se llevan entre sí 10 años de edad.

Pero es hasta ahora que, de acuerdo con un video que circula en TikTok, el cantante colombiano Maluma habría lanzado una indirecta que muchos seguidores especularon que el reggaetonero habríaa expresado celos de la llamada “pareja del momento”.

Los intérpretes se han mostrado muy felices juntos los últimos meses (Foto: Instagram)

Fue en un comentario relacionado con el lanzamiento de la canción Perdón, que grabaron Christian Nodal y Maluma hace más de un año y que a la fecha no ha visto la luz en ninguno de los álbumes de ambos artistas.

Esta grabación de un livestream que Maluma realizó en agosto ha resurgido últimamente, en ella se aprecia cómo sus fans le preguntaron por qué no había sido lanzada dicho tema, siendo que ya lo tenían grabado, a lo que el cantante de Felices los 4 respondió entre risas: “Me dan ganas de llamarle: ‘perro, que por qué’ Yo creo que Belinda no lo dejó”, respuesta que causó gran revuelo y muchos aseguraron que decía eso porque sentía celos de la pareja, ya que por aquel momento él acababa de terminar su relación con su novia.

Ni Belinda ni Nodal han hecho eco de esta respuesta dada por Maluma sobre la esperada canción que desde 2019 causó conmoción entre sus seguidores.

Durante la misma trasmisión en vivo Maluma aclaró que lo que dijo se trataba de una broma, pero que ya se cocina un nuevo tema y éste sí “¡sale, porque sale!”. Dijo también que la colaboración con Nodal fue muy amena y le gustó trabajar con él.

Maluma hizo un comentario cargado de ironía que muchos aseguraron fue por celos (Foto: Reuters)

“Lo hicimos por medio de mi productor y fue muy genuino todo. Siempre me ha caído muy bien, tengo esa impresión de que hace lo que quiere y es muy fácil trabajar con alguien así. No sé, la verdad no sé. La verdad rogué, rogué mucho para que el tema saliera”, precisó durante su conversación.

“Pero se viene una sorpresa con una nueva canción y sé que les va a gustar también. Esa canción sale porque sale”, agregó el colombiano.

Fue en 2019 cuando Christian Nodal también se refirió al tan esperado tema que grabó al lado del famoso reggaetonero:

“Él hizo una parte como compositor, yo hice otra parte como compositor y al final tenemos las dos voces e hicimos el dueto. Esa canción la grabé hace como un año para el disco pasado, pero va a salir en el nuevo disco y él se emocionó porque viene a México, la montó y la gente ya la está pidiendo, pero creo que la meteré para el nuevo disco (Ayayay!). Estoy muy contento con ese tema", dijo el cantante de regional mexicano nacido en Caborca, Sonora, en charla con el programa Suelta la sopa.

Christian Nodal ya ha colaborado con importantes artistas como David Bisbal y Alejandro Fernández (Foto: Archivo)

En el pasado Maluma había sido relacionado con la cantante española, incluso los medios aseguraban que además de iniciar un romance en secreto, ambos intérpretes habrían de colaborar en una canción en conjunto, misma que se quedó sólo en un rumor.

Durante las primeras semanas del periodo de confinamiento derivado de la pandemia, Maluma y Belinda realizaron una videollamada donde dejaron ver que llevan una relación cordial de amistad.

