Christian Nodal defendió su trabajo y su amor por Belinda: “Mi música es una cosa y la vida personal es otra”

Desde que se dio a conocer su romance con Belinda, seguidores de Christian Nodal expresaron su temor ante un posible cambio en el contenido de sus canciones, que solían ser de dolor y desamor, pero en recientes mensajes en su cuenta de Twitter, el joven ha dejado claro que su música no cambiará aun cuando su situación personal sea distinta.

Nodal se defendió de cuestionamientos tanto por su próxima producción discográfica como por su romance con Belinda.

Hace unas semanas anunció que si siguiente disco se llamará Hecho a la medida, en clara referencia a su relación con la cantante, y es que apenas días antes se había dejado ver en una foto junto a ella en Twitter en la que escribió que nunca antes se había sentido tan “hecho a la medida”.

Y la semana pasada publicó una foto en la misma red social en la que anunció que ya estaba en el estudio trabajando en su nuevo disco. Confirmó que se llamará Hecho a la medida y será “para los enamorados y dolidos”.

De inmediato se generaron cientos de comentarios sobre el contenido del álbum y Nodal se dio el tiempo de responder a algunos mensajes. “Compirri, normalmente tus canciones nos encantan porque la mayoría tiene el corazón roto, ¿cómo le vamos a hacer con tu nuevo álbum que derrama puro love?”, decía uno de los tuits, al que Nodal respondió:

“Pero si le puse Hecho a la medida porque viene para los dolidos y enamorados. Mi música es una cosa y la vida personal es otra cosa, no se ondeen”.

El joven de 21 años dejó en claro que seguirá componiendo temas con mensajes para quienes sufren por amor, al estilo de Probablemente o Adiós, amor, dos de sus canciones más famosas.

En sus recientes tuits, Nodal también mostró su sorpresa por la colaboración de Justin Bieber y Benny Blanco en Lonely y además habló de sus próximas canciones.

“Te da un Cartier, pero si tiempo no te da”, escribió en un mensaje que una de sus seguidores interpretó como reclamo a Belinda, por lo que le comentó: “Hijito, no haga eso si está queriendo decir que no la da tiempo ni atención, pues la niña trabaja como emprendedora, así la conoció”.

El joven, sin embargo, le aclaró: “hijita, es canción”.

En otro tuit, Nodal escribió: “El nuevo disco trae más barras que una cárcel” y más adelante explicó que con “barras” se refiere a versos, así que al parecer el joven se encuentra bastante inspirado para lo que será su próxima producción discográfica, después de Me dejé llevar, Ahora y AYAYAY.

Sobre su relación con Belinda, Nodal ya se ha expresado en Twitter en varias ocasiones.

La semana pasada, por ejemplo, compartió una foto en donde se le veía junto a su novia con un detalle muy peculiar: los dos tenían parte de la ceja rasurada, por lo que Nodal comentó que Belinda ya se estaba “mimetizando” con él.

Días más tarde habló de la manera en que lleva su romance en medio de la ola de críticas y comentarios a su alrededor.

“No odiamos a nadie, cuidamos lo nuestro. La fórmula que siempre nos funcionó”.

La pareja apenas había reaparecido en Twitter después de varios días de silencio y nulas muestras de amor en redes sociales que hacían sospechar sobre un “enfriamiento” de su romance.

De hecho, el pasado 4 de octubre cumplieron dos meses de novios y solo Belinda hizo referencia a la fecha.

En sus historias de Instagram compartió algunos de los detalles que recibió, como un gran ramo de rosas rojas, y una tarjeta con una foto con Nodal, pero su novio no apareció en ninguna de sus publicaciones.

Una de sus seguidores se preguntó si las palabras de Nodal formarán parte de una canción. Desde otras cuentas aplaudieron su mensaje y expresaron su respaldo al romance de los “Nodeli”, como es llamada la pareja.

