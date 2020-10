Karol Sevilla abandonó la telenovela de Juan Osorio y en su lugar debutará la hija de Daniela Castro y Díaz Ordaz

A Juan Osorio no le gustó la forma en que Karol Sevilla abandonó su telenovela (IG: karlosevillaofc/ juanosorio.oficial)

El productor Juan Osorio está a unas semanas de comenzar con las grabaciones de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, pero aún ha tenido que hacer ajustes a su elenco, lo que ha incluido la salida de Karol Sevilla y el debut de la hija de una famosa actriz.

En entrevista para el programa radiofónico Todo para la mujer, Osorio contó algunos detalles de la historia y aseguró que el próximo lunes 19 de octubre dará a conocer, por fin, quién será el galán de la historia.

En un principio había contemplado a José Ron para el estelar, pero finalmente no se concretó esa colaboración y ahora hay tres candidatos, de los cuales no quiso dar a conocer el nombre, lo que sí contó es que el tema de la telenovela podría ser interpretado por el protagonista.

La historia estará ambientada en Guanajuato y las grabaciones comenzarán el 9 de noviembre, para debutar en Televisa el 15 de febrero del próximo año.

José Ron ya descartó que vaya a estar en la próxima telenovela de Juan Osorio en Televisa (IG: joseron3)

Además de Ron, Osorio tuvo que cambiar de idea respecto a Livia Brito, pues tras los problemas de la actriz cubana con un fotógrafo mexicano, su lugar fue ocupado por Ariadne Díaz.

Lo que no se sabía es que tampoco Karol Sevilla formará parte de la historia, pues abandonó el proyecto de una manera que no agradó al productor.

“Yo estaba muy entusiasmado, la semana pasada me mandó un emisario para decirme que se bajaba del proyecto, lo cual no me gustó mucho.. . debe tener muchos compromisos, es difícil cuando están en su carrera de cantante. En una novela sabemos que no hay protagonismo, hay un grupo de actores que tienen que participar, no quiso compartir”.

Osorio comenzará a grabar su nueva telenovela en unas semanas (IG: juanosorio.oficial)

Pese a ese abrupto cambio, el productor dijo estar muy contento y anunció en exclusiva que el lugar de Karol Sevilla será ocupado por Daniela Ordaz, la hija de Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz III (nieto del ex presidente mexicano).

“Hace su debut, estoy fascinado, no saben qué niña”, indicó Osorio.

De esa manera, Daniela Ordaz hará pareja con Emilio Osorio, hijo del productor.

Daniela nació en marzo de 2003, es la primogénita de Castro y Díaz Ordaz (IG: daaniicaasttroo)

Además de ellos, en el elenco estarán Diana Bracho, Julián Gil, Julio Bracho, Wendy de los Cobos (que regresa a Televisa después de 20 años), María Sorté, Rafael Inclán, César Évora, Gloria Aura, Elizabeth Álvarez y Gaby Platas.

La actriz Azela Robinson será directora de escena.

La polémica de Livia Brito

Aunque en un principio Osorio eligió a Livia para ser la protagonista, ante la polémica que enfrentaba la actriz optó por no contar con ella.

Livia Brito ya no será la protagonista de la próxima telenovela de Juan Osorio (IG: liviabritopes/ juanosorio.oficial)

“Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país”, explicó en declaraciones reproducidas por el programa Sale el Sol.

“Tengo que asumir la responsabilidad, en este caso la decisión fue mía. Afortunadamente tengo el apoyo de la empresa. Cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela, pero esa fue la razón. Esta novela merece tener a la protagonista ideal”, añadió el productor.

