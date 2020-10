Paolo Botti se integró a Televisa y reveló humillaciones en TV Azteca: “Me tuvieron años en la congeladora”

Magda Rodríguez se llevó a Paolo Botti a Televisa (IG: bottimusic)

El cantante Paolo Botti, cuyo verdadero nombre es Luis Armando Lozano, reveló que ya forma parte de Televisa y habló de algunas humillaciones que sufrió en TV Azteca, empresa donde se dio a conocer gracias al programa La Academia.

Además de seguir explorando su faceta como cantante, en el género urbano, Botti está listo para trabajar en la televisora como conductor, gracias a la invitación de Magda Rodríguez.

“Me siento muy contento en Televisa, es una televisora muy grande o sea que realmente promueve y apoya el talento de los cantantes y espero que nos vaya bien. Vamos a estar trabajando conducción y algunos otros proyectos”, comentó Botti en una entrevista que puede verse en el canal de YouTube del reportero Eden Dorantes.

Botti no quiso adelantar detalles de su trabajo en la televisora, pero sí confirmó que Magda lo llevó a la empresa y que a partir de la próxima semana se le podrá ver ahí.

Botti no quiso revelar detalles de su trabajo en Televisa (IG: bottimusic)

“Le agradezco mucho a Magda, la quiero mucho, me está dando la oportunidad porque ha conocido mi trabajo y creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Estamos abiertos a prepararnos, para aprender... venimos a hacer lo mejor de nosotros y ojalá a la gente le guste”.

No está claro si Botti se integrará al programa matutino Hoy, en donde ya ha participado, o formará parte de la segunda temporada de Guerreros 2020, ambas producciones de Magda.

Humillaciones en TV Azteca

En la charla, el cantante confirmó que tuvo un accidente en California que le dejó una fuerte herida en la cabeza y lo llevó a pasar cuatro meses en rehabilitación. “Fue pérdida total del auto. Salí por la ventana y perdí la conciencia... es una bendición estar vivo”.

Pero en lo que más se extendió fue en hablar de su paso por TV Azteca y las dificultades que enfrentó.

Botti se dio a conocer en la sexta temporada de La Academia, transmitida en 2008, en donde obtuvo el tercer lugar y fue uno de los integrantes más polémicos.

Paolo se dio a conocer en 2008 en "La Academia" (IG: bottimusic)

El intérprete reconoció que la televisora es una empresa grande, pero cuando él estuvo ahí había gente que “no supo manejar a los artistas... muchos artistas como nosotros nos quedamos estancados, en canal no contaba con la gente profesional. Hoy no puedo hablar porque creo que es otra administración”.

Por esa razón Botti espera que le vaya bien en Televisa, pues considera que cuentan con el personal adecuado para promover el talento de los cantantes.

E incluso aseguró sobre otro famoso egresado de La Academia: “Carlos Rivera destacó cuando se vino a Televisa”.

Pero Botti fue más allá y reveló haber sido objeto de malos tratos en la televisora, aunque no dijo por parte de quién.

“Recibimos humillaciones, congelamientos. Me tuvieron años en la congeladora sin darme mi carta de retiro. Humillaciones de ciertas personas (que me dijeron) que mientras estuvieran en el poder mi carrera no iba a lucir. Muchos académicos podemos contarlo ya sin miedo. En ese momento era impune, no podías abrirte porque esta gente tenía poder”.

Dijo que hubo gente en Azteca que trató de destruir su imagen (IG: bottimusic)

Paolo señaló que no puede hablar mal de TV Azteca porque le dio la oportunidad, pero sí le gustaría que la empresas diera más oportunidades a sus talentos.

También aseguró que lo de Paolo Botti fue un personaje armado y negó versiones acerca de que era violento, pues eso fue una estrategia para dañar su imagen.

“Lo que hicimos en TV Azteca fue un personaje que la gente conoció... nosotros actuamos e hicimos un personaje, eso causó envidia a mucha gente. Me hicieron una imagen de algo que no fue, ligado a esta gente que estaba en el poder. Su idea era destruir mi carrera, lo intentaron de muchas formas. Caí en depresión y fue muy difícil porque esta gente me hizo daño, trató de sepultar mi imagen con chismes. Todo fue una mentira”.

