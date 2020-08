“Quiero mucho a mi país”: la razón de Juan Osorio para sacar a Livia Brito de su telenovela

Livia Brito ya no será la protagonista de la próxima telenovela de Juan Osorio (IG: liviabritopes/ juanosorio.oficial)

El productor Juan Osorio explicó sus motivos para sacar a Livia Brito de su próxima telenovela y poner en su lugar a Ariadne Díaz.

Hace unas semanas se anunció que Livia estaría en el nuevo trabajo del productor de Televisa, Qué le pasa a mi familia.

En un principio Osorio defendió su decisión, pese a las voces de protesta. Y es que desde hace algunas semanas Livia está envuelta en un escándalo por haber agredido a un fotógrafo en Cancún.

En un principio Brito negó el ataque e incluso aseguró que ni siquiera había estado en esa zona turística de México.

Livia Britó negó haber hablado mal de México (IG: liviabritopes)

Pero ante el peso de las pruebas, Livia publicó un video en su canal de Instagram para disculparse. Aprovechó para aclarar que nunca insultó a México, pues en las primeras versiones se mencionó que la actriz dijo estar harta de los mexicanos.

Por ese motivo la decisión de Osorio de tenerla como protagonista no fue bien recibida.

Finalmente esta semana se supo que Livia no estará en la producción y que su lugar será ocupado por Ariadne Díaz.

“Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país ”, explicó en declaraciones reproducidas por el programa Sale el Sol.

Juan Osorio decidió que Livia ya no estuviera en su telenovela (IG: juanosorio.oficial)

Osorio comentó que fue él quien tomó la decisión de sacar a Livia Brito de la telenovela.

“Tengo que asumir la responsabilidad, en este caso la decisión fue mía. Afortunadamente tengo el apoyo de la empresa. Cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela, pero esa fue la razón. Esta novela merece tener a la protagonista ideal”, añadió.

“Ella tenía sus asuntos que resolver y yo tenía que empezar a grabar y por conveniencia se tenía que cambiar”.

Ariadne Díaz ocupará el lugar de Livia (Instagram ariadne_diaz)

Las recientes declaraciones de Osorio contrastan con las que dio hace unos días, pues dijo que no podía tomar partido en el asunto sino creer en el talento de Livia.

“El público también sabe perdonar y ella ofreció una disculpa muy sentida y lo único que necesitamos es que no repitan los errores”, declaró al canal de YouTube de Eden Dorantes.

La salida de Livia permitió el regreso de Ariadne a Televisa, empresa de la que dejó de ser exclusiva el año pasado.

Livia Brito se disculpó en julio

También significa la primera gran consecuencia laboral para Brito debido a la agresión al fotógrafo, y de la que se disculpó el pasado julio. “Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento”, dijo en un video subido a su cuenta de Instagram.

Explicó que se sintió incómoda al darse cuenta de que estaba siendo fotografiada de manera “invasiva” y estalló ante la negativa del fotógrafo de borrar las imágenes que le habia tomado.

“Al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión y reaccioné impulsivamente con una cachetada”.

Dijo que no estaba tratando de justificarse y señaló que ya estaba trabajando con su equipo de abogados para resolver el tema “y en función de resarcir este error tan desafortunado”, y es que el paparazzi presentó una demanda contra ella en Cancún por robo y lesiones.

