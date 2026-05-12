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Una mujer pasa siete meses con una tijera de 15 centímetros en el abdomen después de una operación

El caso continúa bajo investigación judicial, mientras la comunidad médica reflexiona sobre la responsabilidad de proteger a los pacientes de situaciones evitables

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Radiografía de tórax (Shutterstock)
Una mujer descubre lo que le causaba molestias. (Shutterstock)

La noticia de una mujer que vivió durante siete meses con unas tijeras de 15 centímetros en su abdomen ha provocado conmoción en Italia y reabre el debate sobre la seguridad en los procedimientos médicos. El caso, reportado por Corriere della Sera, expone el calvario de una paciente de 53 años que, tras someterse a una abdominoplastia en una clínica privada de Nápoles, descubrió que el dolor persistente que la acompañó durante meses tenía una explicación insólita y alarmante: un instrumento quirúrgico olvidado en su interior. Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, pone en evidencia los riesgos de errores humanos en el ámbito hospitalario y la importancia de los controles postoperatorios rigurosos.

La intervención quirúrgica tuvo lugar el 25 de octubre de 2025, cuando la mujer, originaria de Casandrino y residente en la provincia de Piacenza, ingresó a la sala de operaciones con la expectativa de mejorar su salud y bienestar físico. Sin embargo, tras recibir el alta médica, los días siguientes estuvieron marcados por dolores agudos, episodios de desmayo y un malestar generalizado que no encontró alivio en los tratamientos iniciales. Los médicos que la atendieron después solo recomendaron pruebas y antibióticos, tras detectar una infección, sin sospechar que el origen del problema era mucho más grave y tangible.

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La persistencia de los síntomas llevó a la paciente a solicitar nuevas evaluaciones médicas. Según consta en la denuncia presentada ante la policía, fue una tomografía computarizada realizada el 7 de mayo de 2026 la que permitió identificar la verdadera causa de su sufrimiento: el escáner reveló la presencia de un objeto metálico en la cavidad abdominal. La sorpresa fue mayúscula cuando se confirmó que se trataba de unas tijeras quirúrgicas olvidadas durante la operación siete meses antes. Este descubrimiento derivó en una intervención de urgencia en el hospital Fatebenefratelli para extraer el instrumento y atender las posibles secuelas.

El caos médico y la búsqueda de responsabilidades

El caso ilustra las dificultades que enfrentan algunos pacientes para obtener un diagnóstico preciso cuando los síntomas parecen no responder a los tratamientos convencionales. Durante siete meses, la mujer convivió con dolores y malestares que afectaron su calidad de vida, mientras los profesionales de la salud consideraban alternativas menos graves, como infecciones tratables con antibióticos. La falta de sospecha sobre la posibilidad de un cuerpo extraño postoperatorio contribuyó a la prolongación del sufrimiento y al retraso en la solución definitiva.

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En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Tras el hallazgo, la afectada decidió emprender acciones legales. Se puso en contacto con una fundación y un abogado para que la representaran en la demanda interpuesta contra la clínica de Nápoles responsable de la intervención original. Este paso busca no solo una compensación por los daños físicos y emocionales sufridos, sino también sentar un precedente en la exigencia de controles más exhaustivos y protocolos de seguridad en el ámbito quirúrgico privado. El caso ha suscitado reacciones de organismos sanitarios y asociaciones de pacientes, que insisten en la necesidad de revisar los procedimientos para evitar que errores similares vuelvan a repetirse.

Incidentes similares y el debate sobre la seguridad quirúrgica

La aparición de cuerpos extraños olvidados tras operaciones no es exclusiva de este caso. Según relata Corriere della Sera, existen antecedentes internacionales que demuestran la gravedad potencial de estos incidentes. Uno de los ejemplos mencionados es el de un hombre vietnamita, al que le descubrieron unas tijeras quirúrgicas en el abdomen 18 años después de una cirugía, solo a raíz de una ecografía realizada tras un accidente de coche. Estos episodios ponen de manifiesto la importancia de protocolos rigurosos de recuento de instrumentos antes y después de cada intervención, así como la necesidad de mayor conciencia entre los equipos médicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mujer no es la primera víctima en tener unas tijeras dentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos coinciden en que la vigilancia postoperatoria y la comunicación efectiva entre pacientes y profesionales pueden ser determinantes para detectar a tiempo complicaciones inusuales. La experiencia de la paciente italiana, que soportó durante meses síntomas incapacitantes, deja en evidencia la urgencia de reforzar los mecanismos de control y de garantizar una atención médica basada en la seguridad y la prevención de errores humanos. El caso continúa bajo investigación judicial, mientras la comunidad médica reflexiona sobre los aprendizajes que deja este episodio y la responsabilidad de proteger a los pacientes de situaciones evitables.

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