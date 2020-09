José Ron rechazó a Televisa: no estará en la próxima telenovela de Juan Osorio

José Ron ya descartó que vaya a estar en la próxima telenovela de Juan Osorio en Televisa (IG: joseron3)

Poco después de darse a conocer que ya no es exclusivo de Televisa, el actor José Ron reveló que no estará en la telenovela de Juan Osorio.

El productor lo tenía en la mira para protagonizar ¿Qué le pasa a mi familia?, su nuevo proyecto, pero José decidió rechazarlo.

A través de sus historias de Instagram, Ron respondió a algunas preguntas de sus seguidores y una de las más incesantes fue la de su posible colaboración con Osorio.

“No, no voy a estar. Esta pregunta me la han hecho bastante. No voy a hacer la novela con Juan, él ya sabe que estoy muy agradecido con él. Sí hablamos, tiene un proyecto maravilloso con un personaje muy bonito, pero no voy a estar”, respondió. “Así que no crean todo lo que sale, todo lo que dicen, qué mal que de repente crean tantas cosas que salen. Sí hubo acercamiento, sí hubo plática”.

El actor aclaró su situación laboral

Por las palabras de Ron parece que no hay ningún conflicto ni con la televisora ni con el productor. “Le agradezco por la confianza, por tomarme en cuenta, pero no voy a estar en ese proyecto. Veremos qué viene más adelante, le deseo a Juan todo el éxito del mundo y sé que le irá muy bien”.

Es así que la pareja protagónica que Osorio había pensado se ha diluido, pues el productor también deseaba en el papel estelar a Livia Brito, pero por los problemas de la actriz cubana, acusada de agredir a un fotógrafo en Cancún y de hablar mal de los mexicanos, finalmente decidió no incluirla en su elenco y su lugar fue tomado por Ariadne Díaz, quien por cierto fue novia de José Ron.

De hecho, en las preguntas que le hicieron surgió una acerca de si la presencia de Ariadne en la telenovela habría influido en la decisión. “Por supuesto que no, todo lo contrario. Ari sabe, Juan sabe que estaba todo chido, pero no, para nada. Me encantaba la idea, volver a estar juntos trabajando iba a ser muy lindo”.

Cambio en Televisa

Las respuestas de Ron cobraron especial relevancia dado que apenas esta semana se supo del fin de su exclusividad con Televisa.

Confirmó que ya no es exclusivo de Televisa (IG: joseron3)

Primero el periodista Alex Kaffie indicó que Ron se enteró del cambio en su estatus laboral desde el pasado viernes y lamentó que la empresa haya tomado una decisión así con alguien que les dio tan buenos niveles de rating con sus protagónicos.

Pero la sorpresa se dio cuando Ron no solo confirmó el fin de su exclusividad, sino que el cambio ocurrió desde el año pasado.

“No, por supuesto que no (soy exclusivo), y creo que no es ningún secreto”. respondió a la pregunta sobre su relación con Televisa.

“Desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera. De hecho en Te doy la vida yo ya no era exclusivo, no era un secreto y no entiendo por qué tratan de preguntar”.

Ron era figura de la televisora desde hace más de una década. Debutó en 2004 en Mujer de Madera y dos años después logró su primer protagónico en Código Postal.

Ron debutó en Televisa hace más de una década (Instagram)

Desde entonces fueron constantes sus apariciones en la pantalla chica con telenovelas como Juro que te amo, Cuando me enamoro, La que no podía amar, La mujer del vendaval, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María y Enamorándome de Ramón.

Recientemente actuó en Ringo, la nueva versión de Rubí y Te doy la vida.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Puedo hacer lo que quiera”: José Ron confirmó que ya no es exclusivo de Televisa

Adiós Televisa: José Ron dejó de ser exclusivo de la empresa tras una década, aseguró Alex Kaffie

“Yo sí tengo dignidad”: Florinda Meza contó por qué renunció a su exclusividad de Televisa